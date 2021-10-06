«الشيوخ» يرفع جلساته ويعاود الانعقاد في 24 أكتوبر 2021

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة الثانية لمجلس الشيوخ، بعد إعلان نتائج انتخابات اللجان النوعية وعددها 14، ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد الأحد الموافق 24 أكتوبر المقبل.

ووجّه عبدالرازق، الشكر للقوات المسلحة، قائلا إنّها «جزء غالٍ من أبنائنا، ونقدّر ما فعلوه في 1973 وما يقدمونه من أجل مصر ونهضتها».

رئيس الشيوخ: كنت جنديا في القوات المسلحة أثناء حرب أكتوبر

وقال رئيس الشيوخ خلال الجلسة، إنّه كان أحد أفراد القوات المسلحة أثناء حرب أكتوبر 1973: «شاءت الأقدار أنّني شرفت وكنت جنديا في القوات المسلحة في فترة حرب أكتوبر 1973»، متابعا: «أعلم مدى الفخر والسعادة التي يشعر بها كل من كان له حظ وشرف الانتماء للقوات المسلحة، خاصة في فترة حرب أكتوبر المجيدة».

عبدالرازق: نأمل في أن تسود روح أكتوبر العظيم كل ملفات الحياة المصرية

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ: «نأمل جميعا في أن تسود روح أكتوبر الع كل ملفات الحياة المصرية، لما لها من سحر خاص، وإذا استحضرنا هذه الروح سيكون لنا الكثير من الانتصارات».

وتستعد اللجان البرلمانية للانعقاد الأسبوع المقبل، لإعداد أجندتها التشريعية ومناقشة عدد من الموضوعات.