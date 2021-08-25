الإسكندرية تستعد مبكراً لاستقبال موسم الأمطار 

وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء عمرو الغريب، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، خلال مؤتمر موسع اليوم الأربعاء، جميع الأجهزة والجهات التنفيذية والمعنية بالمحافظة من أجل الاستعداد المبكر لاستقبال موسم الأمطار القادم، في إطار رفع درجة الاستعدادات المكبرة لاستقبال موسم الشتاء المقبل، مع مطالبة شركة الصرف الصحي بالإعلان عن المخطط الاستراتيجي للتعامل خلال موسم الشتاء، بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية وتحديد المسئوليات والاختصاصات.

ملف الأمطار ومواجهة النوات من أولى الملفات التي تعمل عليها المحافظة

وأكد محافظ الإسكندرية على أن ملف الأمطار ومواجهة النوات من أولى الملفات التي تعمل عليها المحافظة، مشيراً إلى أنه تم تكليف الدكتور أحمد جمال، نائب المحافظ، بهذا الملف، والتنسيق مع جميع الجهات والأجهزة التنفيذية، ووضع الخطوط العريضة ومتابعة استعدادات الجهات كل علي حدة، للتعامل مع موسم الأمطار.

وأشار المحافظ إلى أن الجهات التنفيذية نجحت بشكل جيد خلال موسم شتاء العام الماضي، بتخفيف حدة المشاكل الناتجة عن الأمطار الغزيرة، التي تعرضت لها المحافظة، بالرغم من كثافة الأمطار التي وصلت في بعض الأحيان إلى 10 مليون متر مكعب.

محافظ الإسكندرية: لن نسمح بأي أوجه للقصور

وكلف «الشريف» نائبه بالتنسيق لوضع نتائج شاملة، ووضع خريطة كاملة تفصيلية موضح بها الدور المنوط به كل جهة تنفيذية، للتعامل مع نوات الأمطار الغزيرة قبل وبعد النوات وفقاً للامكانيات المتاحة، مؤكداً أنه لن يسمح بأي أوجه للقصور، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة تجاه أي تقصير في ذلك.

من جانبه، شدد اللواء عمرو الغريب، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، على ضرورة التنسيق التام بين جميع الجهات المعنية، وطالب بوضع حلول لكافة المشاكل المتعلقة بالاستعداد لنوات الشتاء القادم، من خلال وضع خطة عاجلة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية.

ووجه رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي بتحديد كافة المسؤوليات لمحاسبة المقصرين عن أداء المهام المنوط بهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال، نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إدارة المياه، ورؤساء شركات المرافق ورؤساء الأحياء والجهات التنفيذية المعنية.