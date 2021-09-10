التنمية المحلية تعلن استعداداتها لمواجهة موسم الأمطار والسيول

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، باستضافة الوزارة لاجتماع تنسيقي بمقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات لمتابعة الاستعداد لموسم الشتاء وتوقعات سقوط الأمطار الغزيرة والسيول، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة للمحافظات لمواجهة موسم الأمطار الغزيرة والسيول خلال فصلي الخريف والشتاء.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الاجتماع عقد بحضور ممثلي وزارتي الموارد المائية والري والكهرباء والطاقة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومسؤولي محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية للتعامل مع ملف الأمطار الغزيرة والسيول.

لجان مشتركة

وأشار شعراوي، في بيان له، إلى أن الاجتماع توصل للاتفاق على تشكيل لجان مشتركة بين المحافظات وشركة الكهرباء للمرور على الأعمدة وخطوط الكهرباء وإزالة الوصلات العشوائية وإصلاح كافة الأعطال، والمرور على أعمدة الإنارة في الشوارع بالتنسيق مع كل الجهات المعنية للحفاظ على سلامة المواطنين والتأكيد من جاهزية الأعمدة وخطوط الكهرباء لعدم التعرض لماس كهربائي وقت الأمطار وسرعة عمل إحلال وتجديد للأعمدة المتهالكة.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه جرت الموافقة على تشكيل لجان مشتركة بين المحافظات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي للمرور على محطات الصرف والمعالجة، والوقوف على أي معوقات وعلاجها، مضيفا أنه تشكلت لجان مشتركة بين المحافظات ووزارة الموارد المائية والري للمرور على مخرات السيول ومراجعتها.

خطة تطهير بالوعات الصرف

وأكد «شعراوي» على ضرورة إعداد خطة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتطهير البلاعات والشنايش الموجودة على مستوى المحافظات، وكذا محطات الصرف والتأكيد على توافر المولد الاحتياطي «الديزل» بشكل يغطى احتياجات المحطة من الكهرباء حال انقطاع التيار الكهربائي.

تحديث البيانات

كما شدد وزير التنمية المحلية، على تحديث البيانات والمعلومات بغرف عمليات المحافظات وإعداد خطة محكمة للتعامل وقت الأمطار وتوفير كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالمعدات والآلات لمواجهة موسم الأمطار والتعامل معه ومراجعة مدى الكفاءة الفنية لكل المعدات، مضيفا ضرورة تنفيذ محاكاة تدريبية بكافة المحافظات بالتنسيق بين الجهات للوقوف على المعوقات.