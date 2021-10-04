«التموين» تطرح علب حلاوة المولد 2021 في المجمعات بأسعار مخفضة

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، هذا الأسبوع، في طرح علب حلاوة المولد، في فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى المحافظات، تزامنا مع موسم المولد النبوي الشريف والموافق يوم 18 أكتوبر الجاري الاثنين 12 ربيع الأول عام 1442هجرية، والذي يحتفل فيه المسلمون بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

«القابضة للصناعات الغذائية» تضخ حلاوة المولد للمجمعات الاستهلاكية

وتختص الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، في تحديد الشركات التي سيتم من خلالها توريد علب حلاوة المولد للمجمعات الاستهلاكية، والتي يأتي على رأس هذه الشركات شركة مخابز القاهرة الكبرى احدى شركات الشركة القابضة.

وجاءت أسعار حلاوة المولد النبوي 2021 والتي بدأ شركة المخابز في ضخها لمنافذ الشركة وفروع المجمعات الاستهلاكية بزيادة طفيفة في الكيلو جرام عن العام الماضي، حيث شهد سعر الكيلو جرام هذا العام 65 جنيها، مقابل 60 جنيها للكيلو العام الماضي 2020.

أسعار حلاوة المولد في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين

** العلبة وزن 1 كيلو جرام 65 جنيها

** العلبة وزن 2 كيلو جرام 130 جنيها

** العلبة وزن 3 كيلو جرام 200 جنيه

وبدأ عدد من فروع المجمعات الاستهلاكية يتوافر فيها علب حلاوة المولد بعد أن تم ضخها من شركة مخابز القاهرة الكبرى، وتختلف أسعار علب حلاوة المولد باختلاف وزن العبوة، فضلا عن اختلاف تشكيلة العبوة من الداخل.

الإعداد لتصنيع حلاوة المولد بدأ منذ شهر

وتجهز شركة مخابز القاهرة الكبرى – والمعنية بتصنيع حلاوة المولد - منذ ما يقرب من شهر، الإعداد في تصنيع حلاوة المولد وتعبئتها تمهيدا لبدء الضخ لفروع المجمعات الاستهلاكية بالمحافظات وفروع منافذ شركة المخابز.

توافر حلاوة المولد في 1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية

وقالت مصادر في شركة مخابز القاهرة الكبرى، إن الشركة بدأت في ضخ علب حلاوة المولد في عدد 20 منفذا تقريبا تابع للشركة المخابز والتي تحمل اسم معارض "كايرو بيك"، فضلا عن ضخ الشركة القابضة لعدد 1300 مجمع على مستوى الجمهورية.

حلاوة المولد بأسعار مخفضة من «التموين»

وأكدت المصادر، أن علب حلاوة المولد التي بدأ طرحها للمواطنين، تشهد أسعارا مخفضة عن الأسعار المثيلة التي تباع في الأسواق الخارجية، فضلا عن جودتها العالية والتي تتعلق بتصنيعها بتاريخ حديث، موضحة أن الشركة بدأت في التجهيز لها منذ شهر تقريبا.

«التموين» توفر سلع المواسم التي يحتفل بها المصريين

واعتادت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في توفير السلع الغذائية التي تتعلق بالمواسم التي يحتفل بها المصريون، ومنها على سبيل المثال توفير علب الكحك والبسكويت خلال عيد الفطر، وتوفير اللحوم في موسم عيد الأضحى، وحاليا توفير علب حلاوة المولد خلال موسم المولد النبوي الشريف والذي يحتفل به المصريون في الاثنين 12 ربيع الأول عام 1442هجرية من كل عام.