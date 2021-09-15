لو ضاع منك.. خطوات استخراج بدل فاقد من كارت شحن عداد كهرباء مسبق الدفع

خلال السنوات الأخيرة الماضية، وعند التقديم على توصيل الكهرباء للمنازل الجديدة، حرصت شركات الكهرباء في مختلف أنحاء الجمهورية، على تركيب عدادات الكهرباء مسبوقة في المنازل الجديدية، التي تعمل بنظام شحن كارت العداد، وفق الشرائح المحددة وقيمة الاستهلاك الشهري الخاص به، وعندما تنفذ قيمة الشحن بكارت العداد، يتم فصل التيار الكهربائي عن الوحدة السكنية.

وفي كثير من الأحيان، يتعرض المواطنون إلى موقف فقدان كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع، ما يجعلهم يلجأون إلى إبلاغ الشركة التابعين لها، لاستخراج كارت شحن آخر بدلا منه، ونشر جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك» تنويه للمواطنين بعدة خطوات يجب اتباعها في حال فقدان كارت شحن العداد.

فقدان كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، ما يجب أن يفعله المواطن في حال فقدان كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء عبر «فيس بوك»، كالتالي:

خطوات استخراج بدل فاقد لكارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع

فى حالة فقد كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء مسبوق الدفع لابد من اتباع بعض الخطوات التالية:

- إذا كنت مالك أو مستأجر الوحدة عليك اتباع بعض التعليمات التالية

1- التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

2- صورة من العداد موضح بها رقم العداد.

3- صورة من بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع عليها.

- وبالنسبة للمستأجر:

1- يجب تحرير محضر فقد كارت الشحن بقسم الشرطة التابع له.

2- تجهيز صوره من التوكيل والأصل للإطلاع.

3- يجب أيضاً تقديم عقد الإيجار موثق عن مدة الايجار.

4- وبعد استكمال تلك الاجراءات و دفع قيمة الكارت الجديد طبقاً للرسوم المقررة بالشركة يتم استخراج كارت جديد وتفعيله فى نفس اليوم.