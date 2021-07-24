شعراوي: تركيب 40 ألف عداد كهرباء مسبوق الدفع بالمساجد والكنائس

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تركيب 40 ألف عداد مسبوق الدفع للمساجد الأهلية وملحقاتها والكنائس وملحقاتها لتوفير نحو 100 مليون جنيه سنويا نتيجة الطاقة المستهلكة في الإنارة العامة في المساجد والكنائس، وذلك خلال العام المالي الحالي 2021 - 2022 تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود الحفاظ على موارد الدولة وترشيد استهلاك المياه والكهرباء.

«الأوقاف» تتحمل فاتورة المساجد التابعة لها

وأوضح شعراوي أن المساجد التابعة لوزارة الأوقاف ستتحمل الأوقاف استهلاكها من الكهرباء، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تركيب 25 ألف عداد مسبوق الدفع في المساجد الأهلية وملحقاتها والكنائس وملحقاتها مما حقق وفر يبلغ 60 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي.

تركيب 68 ألف قطعة موفرة

وأضاف شعراوي أنه تم الانتهاء من تركيب 68 ألف قطعة موفرة لمياه الشرب في 35 ألف مسجد أهلي و7 آلاف كنيسة ومبنى خدمي، وذلك في ضوء البروتوكول الموقع بين الوزارة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتركيب عدادات كودية لمياه الشرب والقطع الموفرة الاستهلاك في المياه بدور العبادة.

مسؤول للصيانة

وطالب شعراوي الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتحديد مسؤول للصيانة الدورية للقطع الموفرة لاستهلاك المياه لضمان الحفاظ عليها من التلف أو السرقة ومختص من كل محافظة مع الشركة القابضة للتوسع في تركيب القطع الموفرة وموافاة الوزارة بإجراءات التركيب في كل وحدة محلية بالمحافظات.

وأضاف شعراوي أن القطع الموفرة لاستهلاك المياه بدور العبادة تخفض استهلاك المياه نحو 50%، لافتا إلى أن الوزارة توفر الاعتمادات اللازمة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتركيب القطع الموفرة، وتقوم فرق عمل الوزارة بمتابعة أعمال التركيب بالمحافظات وحل أي مشكلات تعوق التنفيذ.