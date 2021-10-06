مجازاة 3 مسؤولين تستروا على مبنى مخالف في أسيوط

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، موظف بالوحدة المحلية بديروط الشريف التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، بالدرجة الثانية، بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر الكامل، كما قضت بمجازاة سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط ، بدرجة مدير عام، بعقوبة التنبيه.

تفاصيل مجازاة 3 مسؤولين بمحافظة أسيوط

وخصمت 10 أيام من مسئول خاتم شعار الجمهورية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط – بالدرحة الثالثة، وذلك لأنهم بتاريخ 5 ديسمبر 2019، و20 ديسمبر 2019، بوصفهم السابق وبمقر عملهم سالف البيان لم يلتزموا بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي.

إحالة المتهمون إلى المحكمة التأديبية

وقالت المحكمة، إن المتهم الأول بصفته مسئول أملاك الدولة بالوحدة المحلية بديروط الشريف أصدر الخطابين المؤرخين 20/11/2019, 5/12/2019 الصادرين عن الوحدة المحلية بديروط الشريف الموجهين إلى مأمور مركز شرطة ديروط بشأن إرجاء تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني التي أقامها أحد المواطنين بناحية الكوم الأخضر، ووقع عليها بصفته مسئول الأملاك وكذا وقع أسفل صفة مسئول التنظيم وسكرتير الوحدة حال عدم اختصاصه، مما أضفى على الخطابين الشكل القانوني الصحيح بصفته سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط الشريف.

ووجهت المحكمة للمتهم الثاني، تعدى حدود اختصاصه الوظيفي وذلك بالتوقيع أسفل صفة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط الشريف على الخطابين المشار إليهما سلفًا، مما أضفى عليهما الشكل القانوني الصحيح.

اما المتهم الأخير، بصفته مسئول خاتم شعار الجمهورية بمركز ومدينة ديروط مهر الخطابين سالفي الإشارة، بخاتم شعار الجمهورية الخاص بمركز ومدينة ديروط حال عدم اختصاصه بذلك.

صدر الحكم، برئاسة المستشار حاتم محمد داود فرج الله نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـــــــــس المحكمة، وعضوية المستشار بهجت جوده السيد عبد الجواد نائب رئيس مجلس الدولة و المستشار أحمد مسعد محمد السيد قطب نائب رئيس مجلس الدولةوعضوية المستشار فوزي عبد الهادي تمام نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.