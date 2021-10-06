مصطفى حجاج عن مشاركته في احتفالات نصر أكتوبر: فخور ببلدي وسعادتي كبيرة

قال الفنان مصطفى حجاج، إنّه ممتن كثيرًا للمشاركة في احتفالات نصر أكتوبر العظيم في الذكرى الـ48، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة اليوم، التي عقدت في مركز المنارة وحملت اسم «العبور إلى المستقبل».

مصطفى حجاج عن مشاركته في احتفال نصر أكتوبر: ده دوري الوطني

وأضاف حجاج لـ«الوطن»، أنّه يشعر بسعادة بالغة لمشاركته في احتفال عظيم بطعم النصر، متابعًا: «ده دوري الوطني تجاه بلدي اللي بحبها وجيشنا العظيم، حاسس بالفخر والسعادة والامتنان للمشاركة في الحدث العظيم».

وكتب حجاج، عبر حسابه على إنستجرام: «فخور جدًا إني موجود وبحتفل بحدث عظيم جدًا وتاريخي، وده دوري الوطني اللي أقدر أقدمه لمصر وجيشها العظيم، تحيا مصر، ويحيا رئيسي عبدالفتاح السيسي».

أوبريت «كمل عبورك»

وشارك مصطفى حجاج خلال الحفل، في أوبريت «كمل عبورك»، أمام الفنانين: تامر حسني، ريهام عبدالحكيم، بلقيس الإماراتية، وأبو.