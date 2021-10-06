إزالة 180 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة اليوم حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والمجاري المائية وأملاك الدولة، ومنع أي تعديات جديدة وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية، وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

إزالة 180 حالة تعدي بـ7 مراكز

وأسفرت الحملات عن إزالة 180حالة تعدي بنطاق 7 مراكز بإجمالي مساحة بلغت 20561 مترا مربعا، شملت تنفيذ عدد 95 قرار إزالة بمساحة 10843 مترا على نهر النيل بكوم حماده ، وعدد 42 قرار إزالة بمساحة 6217 مترا على مجرى نهر النيل.

إزالة 30 حالة تعدي بقرى المحمودية

كما تم إزالة 30 حالة تعدي على مساحة 1990 مترا مربعا على حرم النيل بنطاق عدد من قرى مركز المحمودية، عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض ومزروعات، وإزالة حالتي تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 800 م بقري طيبه والمسين بالدلنجات.

حملات إزالة بحوش عيسي

كما تم إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 170 م بنطاق قرية الكوم الأخضر بحوش عيسى، عبارة عن سملات خرسانية تحت الأرض ، كما تم إزالة حالتي تعدي بمساحة 180 مترا بنطاق الوحدة المحلية لقرية زاوية غزال بدمنهور عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض.

كما تمت أعمال إزالة لمساحة 135 مترا بنطاق وحدتي بغداد وأم صابر ببدر، عبارة عن مباني مخالفة بالطوب الأبيض وحجرة بالطوب الأبيض الحجري، كما تم إزالة فورية لشدة خشبية مسلحة بمساحة 160 مترا داخل الكتلة السكنية وخارج الحيز العمراني بقرية هجرس التابعة للوحدة المحلية لقرية ديبونو بإدكو، كما تم إزالة 5 حالات تعدي بمساحة 66 مترا بقرية التحويلة وقرية 7 عبارة عن سلم خرساني بنهر الطريق و مباني على حرم الصرف.