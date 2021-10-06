المترو: تجهيز 8 قطارات إضافية تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، تجهيز 8 قطارات إضافية يجرى الدفع بها في الخطين الأول والثاني، تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات، والمنتظر أن يبدأ في 9 أكتوبر الجاري، وقت الذروة الصباحية والمسائية، لمنع زحام الركاب داخل صالات المحطات وعلى الأرصفة وداخل عربات القطارات، منوها بأن جميع القطارات العاملة على الخطين الأول والثاني للمترو يجرى تعقيمها وتطهيرها قبل وبعد ساعات التشغيل، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح الركاب، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

عبدالهادي: الدفع بقطارات إضافية وقت الذروة تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد

وقال «عبدالهادي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك تخفيضات تصل إلى 98% على أسعار اشتراكات الطلبة، استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أن جميع محطات المترو يجرى تطهيرها وتعقيمها كل ساعتين تقريبا، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، وللحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

«عبدالهادي»: تطهير محطات المترو كل ساعتين تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد

وأوضح «عبد الهادي» أنه لن يسمح لأي راكب بدخول محطات المترو واستقلال القطارات، دون ارتداء الكمامات الطبية، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أنه يجرى تطبيق غرامات على المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات تبدأ من 50 جنيها وتصل إلى 4 آلاف جنيه.

6 إجراءات احترازية في مترو الأنفاق لمواجهة كورونا

1- توفير بيع الكمامات الطبية داخل منافذ بيع التذاكر بالمحطات.

2- تقليل زمن التقاطر بين القطارات لتخفيف الزحام على أرصفة المحطات، للحد من انتشار كورونا.

3- إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية أثناء العمل، لمواجهة كورونا.

4- عزل أي عامل يشتبه في إصابته بفيروس كورونا من العمل وإعطاؤه إجازة لمدة 15 يوما، حفاظا على سلامة الركاب.

5- منافذ بيع تذاكر متنقلة بالمحطات لمنع تزاحم المواطنين على منافذ التذاكر في صالات المحطات، للحد من انتشار كورونا.

6- تعقيم القطارات قبل وبعد انتهاء ساعات التشغيل، لتوفير السلامة والأمان للركاب.