23 مليون طالب يستعدون لبدء العام الدراسي الجديد وسط إجراءات احترازية

يبدأ العام الدراسي الجديد، 9 أكتوبر الجاري، حيث تستعد جميع المدارس على مستوى الجمهورية، في استقبال ما يقرب من 23 مليون طالب بكافة المراحل التعليمية، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم المدارس والفصول الدراسية والمقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب وتطهير دورات المياه، للحد من انتشار الفيروس، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، علاوة على مطالبة الوزارة أولياء الأمور بضرورة سداد المصروفات الدراسية المحددة سواء في المدارس الحكومية أو الرسمية لغات.

تعقيم المدارس والفصول الدراسية ضد كورونا استعدادا لبدء العام الجديد

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة أنهت جميع استعداداتها النهائية لبدء العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ في 9 أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أن هناك تعليمات مشددة لجميع مديري المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية، داخل المدارس والمديريات التعليمية، للحد من تفشي فيروس كورونا، وللحفاظ على سير العملية التعليمية.

وزير التعليم: انتهينا من استعدادات بدء العام الدراسي الجديد وسط إجراءات كورونا

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن العام الدراسي الجديد، سيكون مختلفا وسيتم تقديم محتوى تعليمي متميز لجموع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، مؤكدا أن الحضور لجميع الطلاب إلزامي وتسجيل الغياب من أول أيام الدراسة، موضحا أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية، بها غرف عزل، وذلك لعزل أي حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، أثناء سير العملية التعليمية.

وزير التعليم: تقديم محتوى تعليمي متميز لجموع الطلاب

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه لا نيه على الإطلاق لتأجيل بدء العام الدراسي الجديد، أول تقليل أيام الحضور بالمدارس، وأن الحضور سيكون يومي لجميع الطلاب، مؤكدا تنفيذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، قائلا: «إذا حدث اختلاط إيجابي لحالة إصابة مؤكدة فيتم عزل الطالب بالمنزل ومتابعة حالته بشرط إحضار ما يفيد بمخالطته لحالة إصابة مؤكدة بكورونا».