البورصة تغلق على ارتفاع والسوقي يربح 1.6 مليار جنيه

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1%، بعد إغلاقه عند مستوى 10536.39 نقطة، مع عمليات شراء عربية ومحلية.

مؤشرات البورصة خلال تعاملات اليوم

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، بنسبة 0.17%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2662.81 نقطة، فيما أغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 3608.62 نقطة مرتفع بنسبة 0.16%.

«إيجي إكس50» يتراجع وحيدًا

فيما تراجع المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» وحيدًا بنسبة 0.15%، مغلقًا الجلسة عند 2268.65 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات 1.139 مليار جنيه، من خلال التداول على 263.8 مليون سهم، من خلال تنفيذ 33.844 ألف صفقة.

كما شهدت الجلسة التداول على 193 سهمًا، إذ ارتفع 62 سهمًا، فيما انخفض 65 أخرى، واستقر 66 سهمًا دون تغيير.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة

وعن الأسهم الأكثر ارتفاعًا، تصدر سهم «روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك» الارتفاعات بنسبة 20%، ليبلغ مستوى 11 جنيه، تلاه سهم «العربية المتحدة للشحن والتفريغ» بنسبة 9.54% عند سعر 1.36 جنيها، وحل بالمركز الثالث سهم «دلتا للطباعة والتغليف» مرتفعًا بنحو 7.54%، بالغًا مستوى 25.81 جنيه.

فيما جاء سهم «وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي» الأكثر انخفاضًا، بنسبة 11.23% ليتراجع عند سعر 68.33 جنيه، تلاه سهم «العبور للاستثمار العقاري» بنسبة 6.5% عند مستوى 38.9 جنيه، وحل ثالثًا سهم «دلتا للانشاء والتعمير» بنسبة 5.6% متراجعًا عند مستوى 18.13 جنيه.

رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم

وفيما يخص تعاملات المستثمرين، خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بصافي 110.56 مليون جنيه للمصريين، و22.64 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي 133.2 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 699.011 مليار جنيه، بمكاسب 1.6 مليار جنيه.

وتقرر أن يكون يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021، إجازة رسمية للعاملين بالبورصة المصرية بمناسبة عيد القوات المسلحة على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021.