5 حفلات لمطربي مصر في الأردن والعراق خلال أكتوبر.. «الهضبة ورمضان»

حالة من النشاط الفني يعيشها عدد من المطربين المصريين الذين ينطلقون خلال الشهر الجاري، لتقديم بعض الحفلات في عدد من الدول العربية، من بينها العراق والأردن، بالإضافة إلى الإمارات العربية.

تامر حسني وعمرو دياب في الأردن

يحيي الفنان تامر حسني مساء اليوم، حفلا غنائيا في العاصمة الأردنية عمان، وذلك في نادي «البشارات» للجولف، وتتراوح أسعار التذاكر في 3 فئات من 40 دينارا إلى 70، وصولا إلى 100 لتذكرة الـ «VIP».

وفي منتصف أكتوبر الجاري، يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل غنائي ضخم في مدينة العقبة الأردنية، وهو الأمر الذي آثار حالة واسعة من الجدل داخل المجتمع الأردني، بعد الإعلان عن الحفل مباشرة، بسبب بيع تذاكر الحفل كاملة، التي لا يتناسب سعرها مع المستوى المعيشي في الدولة التي تتراوح بين 85 و300 دينار أردني.

ولم يقف الحد عند الغضب بسبب ارتفاع أسعار التذاكر فقط، بل وجه أحد أعضاء البرلمان الأردني خطابا رسميا لوزير الداخلية الأردني يطلب فيه إلغاء الحفل الذي يشكل «مخاطرة صريحة لدين الدولة والقيم المجتمعية»، على حد تعبيره.

هاني شاكر ومحمد نور ورمضان في العراق

بينما يقدم الفنان هاني شاكر، حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان بابل في العراق، يوم 28 أكتوبر الجاري، وفقا لما أعلنه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قائلا: «جمهور العراقي الحبيب.. انتظروني يوم 28 أكتوبر في مهرجان بابل الدولي».

ولن يكون حفل هاني شاكر هو الحفل الوحيد لفنان مصري بالعراق؛ إذ تعاقد محمد رمضان في وقت سابق على تقديم حفل غنائي في مدينة البصرة العراقية، لكن لم يكشف حتى الآن عن موعده، قائلا عبر حسابه على «فيس بوك»: «تم الاتفاق على أول حفل جماهيري له في استاد البصرة الدولي مع الجمهور العراقي الغالي».

وأعلن الفنان محمد نور تقديم أول حفلاته الغنائية في العاصمة العراقية بغداد، 17 نوفمبر المقبل، وفقا لما نشره عبر حسابه على «انستجرام»، قائلا: «حفلتي الأولى في العراق في سندباد لاند لأول مرة مع الشعب الشقيق ببغداد، في مهرجان العراق الدولي للفنون».