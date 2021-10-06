العراق على موعد مع النجوم.. «شاكر» في بابل و«رمضان» يتواجد لأول مرة

يشهد العراق عددا من الفعاليات الفنية للمطربين العرب خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وفي السطور التالية يستعرض «الوطن» أبرز هؤلاء النجوم.

هاني شاكر

يستعد الفنان هاني شاكر لإحياء حفلاً غنائياً في يوم 28 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن فعاليات مهرجان بابل في العراق، وأعلن هاني عن الحفل من خلال فيديو نشره عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، قائلاً: «جمهور العراقي الحبيب.. انتظروني يوم 28 أكتوبر في مهرجان بابل الدولي».

محمد رمضان

أعلن الفنان محمد رمضان عن تعاقده على إحياء حفل غنائي في مدينة البصرة العراقية، حيث نشر صوره من تعاقده وذلك عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن موعد الحفلة سيكون قريباً.

وكتب الفنان محمد رمضان على الصورة التي نشرها، «تم الاتفاق على أول حفل جماهيري له في استاد البصرة الدولي مع الجمهور العراقي الغالي».

محمد نور

كشف الفنان محمد نور عن حفلته الأولى في دولة العراق، في يوم 17 نوفمبر المقبل، وقام نور بالترويج عن حفلته، بنشر فيديو جديد له، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقاً عليه: «حفلتي الأولى في العراق في سندباد لاند لأول مرة مع الشعب الشقيق في بغداد في مهرجان العراق الدولي للفنون».

وائل جسار

قرر الفنان اللبناني وائل جسار تأجيل حفلته في العاصمة العراقية بغداد، وذلك بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس «كورونا»، والذي كان من المقرر إحيائه في أغسطس الماضي.

وجاء خبر تأجيل حفل وائل جسار لأجل غير مسمى، تماشياً مع الإجراءات الصحية التي فرضتها الحكومة العراقية حالياً في مختلف أنحاء البلاد، حتى تهدأ وتيرة ارتفاع الإصابات بهذا الفيروس.

ومن جانب آخر وجه جسار دعمه للشعب العراقي، متمنياً عبور أزمة فيروس «كورونا»، بسلام وأن تهدأ وتيرة الإصابات وتعود الحياة لطبيعتها عما قريب.