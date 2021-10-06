تراجع إصابات كورونا بجنوب سيناء ولا وفيات خلال أسبوع

تُعد الأوضاع الصحية في محافظة جنوب سيناء أفضل كثيراً من غيرها من المحافظات الأخرى، حيث لم تسجل المحافظة سوى حالة إصابة وحيدة بفيروس كورونا على مدار ما يقرب من أسبوع، مما يشير إلى نجاح حملة التطعيمات التي قامت بها مديرية الصحة خلال الفترة الماضية.

وقال مصدر طبي بمديرية الصحة، رفض ذكر اسمه، إن إجمالي حالات الشفاء منذ انتشار الوباء بلغ نحو 1242 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات منذ ظهور المرض 81 حالة فقط، موضحاً أن هناك حالات تحت الملاحظة حالياً، يبلغ عددها 40 حالة، من بينها 31 حالة تتلقى العلاج في المنزل، و9 حالات يجري علاجها في مراكز العزل بالمستشفيات المختلفة في المحافظة.

وأوضح المصدر أن إجمالي العينات التي جري سحبها في جنوب سيناء، منذ انتشار الوباء، بلغت نحو 3313 عينة، جاءت نتائج 1364 عينة منها إيجابية، بينما جاءت نتائج 1949 عينة سلبية.

تطعيم جميع العاملين في القطاع السياحي

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى تطعيم كل العاملين في المجال السياحي، مما أدى إلى انخفاض الإصابات في القطاع السياحي بنسبة كبيرة، موضحاً أن أي سائح يأتي إلى مصر يكون معه شهادة مثبت فيها حصوله على اللقاح، بالإضافة إلى عمل PCR للتأكد من عدم إصابته بالفيروس، ويتم عزل أي حالات مشتبه في إصابتها لحين ظهور نتيجة التحاليل.

وأضاف أنه جرى رفع اسم مصر من القائمة الحمراء لفيروس كورونا، مما أدى إلى توافد السياحة الألمانية إلى شرم الشيخ مرة أخرى بعد توقف عامين.

وأكد أن مطار شرم الشيخ الدولي وكافة الموانئ والمنافذ البحرية والبرية تقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية مع كل الوافدين إلى منتجعات ومدن جنوب سيناء.

تطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس قبل انطلاق العام الدراسي

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إنه جرى عقد اجتماع موسع بين مديري الإدارات ومديري المدارس، لتطبيق خطة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، كما تم عقد لقاء افتراضي عبر تقنيات التواصل، حضره مدير الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، وذلك لعرض الخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد 2021/ 2022، وكذلك للوقوف على الوضع الراهن من التطعيمات، واتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، بما يضمن بداية عام دراسي آمن لكافة الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس والإدارات التعليمية.

توصيات العام الدراسي لمواجهة فيروس كورونا

1- التباعد الجسدي بين الطلاب والمعلمين.

2- تطهير الأيدي بغسلها بالماء والصابون.

3- تطبيق الاجراءات الوقائية (الحماية الشخصية).

4- متابعة ظهور أي أعراض مرضية.

5- تقليل كثافة الفصول، ولا مانع في أن تعمل المدرسة ذات الكثافة العالية فترتين بقرار من مدير المديرية.

6- تنظيم الاجتماعات في الهواء الطلق أو عبر الفيديو الافتراضي.

7- دورات المياه تكون نظيفة ومناسبة لعدد الطلاب مع توفير المطهرات والمنظفات وأجهزة قياس الحرارة بكل مدرسة، ولا مانع من مساهمة المجتمع المدني مع المدرسة.

8- التخلص من النفايات بطريقة آمنة.

9- التهوية الجيدة في الحجرات المتواجد فيها تغذية الطلبة، وعدم شراء الأطعمة من الباعة الجائلين، والاعتماد على الأطعمة المنزلية والصحية والتغذية المدرسية.

10- التواصل بين أولياء الأمور والمدرسة والإدارة الصحية عند الاشتباه في حدوث حالة مرضية.

11- رفع الوعي من خلال الإذاعة المدرسية والملصقات وندوات التوعية من إدارة الطب الوقائي.

12- متابعة الغياب مع الزائرة الصحية بالمدرسة.

13- تواجد غرف العزل نظيفة والصحية.

14- عودة المصاب بعد 14 يوماً من التعافي.

15- تطعيم جميع المعلمين والعاملين بالتربية والتعليم قبل بدء العام الدراسي.