«تعليم قنا» تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر بتكريم الأوائل والموهوبين

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا احتفالية كُبرى، اليوم الأربعاء، بمناسبة الذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، شهد الاحتفال كل من الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والطلاب وأولياء الأمور، تحت رعاية اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا.

تعليم قنا يهنئ القيادة السياسية بمناسبة انتصارات أكتوبر

وهنأ وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، في بداية كلمته، القيادة السياسية ومحافظ قنا بمناسبة الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكداً أن «ملحمة العبور ستظل مسطّرة بحروف من نور في ذاكرة الوطن ومصدر الهامٍ لتجاوز التحديات والصعاب التي من الممكن ان يتعرض لها الوطن، فقواتنا المسلحة أبداً لم يفتر عزمها، ولم يقتصر دورها على حماية حدودنا فحسب، بل هي يدٍ تبني ويدٍ تحمل السلاح».

تكريم أوائل الطلبة في جميع المراحل

تضمنت الاحتفالية تكريم أوائل الطلاب المتفوقين دراسياً والطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في الأنشطة الطلابية، حيث تم تكريم الحاصلين على مراكز متقدمة في امتحانات الثانوية العامة على مستوي الجمهورية، بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر، وهما الطالبان «مصطفى حسين عبد الباسط»، الحاصل على المركز الثاني علمي علوم على مستوى الجمهورية، والطالب «معتز حمودة»، الحاصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، من معهد «النور» للمكفوفين، فضلاً عن تكريم 85 معلماً وطالباً لتفوقهم في المسابقات التي نظمتها وزارة التربية والتعليم بمختلف الأنشطة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والدينية والتربوية.

وأشار «خالد» إلى أن الأنشطة الطلابية تهدف في المقام الأول إلى اكتشاف وتنمية المواهب الطلابية، حيث أنها تُعد الجناح الثاني لبناء شخصية الطالب، وهي الجزء المكمل والمتمم للجانب التعليمي.

الفقرات الفنية والأغاني الوطنية

الجدير بالذكر ان الحفل شهد عرض مجموعة من الفقرات الفنية والأغاني الوطنية، فضلا عن عرض فلمين تسجيلين الاول عن انتصارات أكتوبر المجيدة والثاني عن ملحمة العبور الثاني في الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي و حجم المشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قري محافظة قنا من خلال مبادرة الاتوبيس الطائر التي اطلقتها مديرية قنا للتربية والتعليم بهدف تعزيز روح الانتماء للوطن لدى طلاب المدارس، والتي نالت إعجاب الحاضرين.