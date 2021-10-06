طلاب الانتساب يلتحقون بقسم إعلام بـ«آداب إسكندرية» لأول مرة

تتجه أنظار الطلاب الجدد في كلية الآداب جامعة الإسكندرية، إلى اختبارات القبول في قسم الإعلام الذي يعد أحد أهم وأبرز أقسام الكلية، والتي تشهد هذا العام إتاحة القبول لطلاب الانتساب للمرة الأولى حيث كان المعتاد قبول طلاب الانتظام فقط نظراً لمعايير الدراسة في القسم التي تعتمد على نظام الساعات المعتمدة وضرورة الحضور.

مواعيد وشروط اختبارات القبول

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد وشروط اختبارات القبول في قسم الإعلام في كلية الآداب جامعة الإسكندرية، وذلك بعد فتح باب التقديم لطلاب الانتساب والانتساب الموجه بالإضافة لطلاب الانتظام هذا العام حيث تسرى علي جميع الطلاب كافه الشروط.

الأوراق المطلوبة للتقديم

- صورة شهادة الثانوية عامة .

- صورة بطاقة الترشيح

- صورة البطاقة الشخصية

- إقرار بموافقة ولي أمر الطالب على سفره للتدريب خارج الإسكندرية مع تحمله كافة النفقات .

- إقرار من طلاب الانتساب أو الانتساب الموجه بالالتزام بحضور المحاضرات وفقًا للائحة القسم .

الاختبارات يوميا عدا الجمعة

أعلنت إدارة قسم الإعلام، أن مواعيد تلقى أوراق التقديم لاختبارات القبول في قسم الإعلام، تتم بشكل يومي من الساعة 10 حتى 1.30 ظهرا عدا الجمعة أو يوم الإجازات الرسمية.

ويعد اليوم الأربعاء 6 أكتوبر آخر موعد لتلقى أوراق التقديم لاختبارات القبول في قسم الإعلام بالإسكندرية، حيث أنه من المقرر أن يكون الأسبوع الجاري هو الأسبوع الأخير في تلقي الاختبارات، فيما ينتهي ذلك الأسبوع بيوم الغد حيث أن الخميس إجازة رسمية بديلة عن إجازة يوم 6 أكتوبر وفقاً لقرار مجلس الوزراء.

وكان قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الإسكندرية قد أعلن عن موعد اختبارات القبول للعام الجامعي 2021-2022 وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل 12 أكتوبر وتستمر حتى يوم الخميس 14 أكتوبر المقبل، على أن تبدأ الاختبارات في تمام الساعة العاشرة صباحًا وفقاً لما سيتم إعلانه من جداول لاحقا.