مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 7 آخرون بجروح متفاوتة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة بحاجز الطريق بين قريتي «كفر مساعد» و«شبرا النونة»، بدائرة مركز ايتاي البارود في محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

إخطار الأجهزة الأمنية في البحيرة بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مركز ايتاي البارود يفيد استقبال المستشفى جثة شاب و7 آخرين مصابين، جراء وقوع حادث اصطدام سيارة بأحد الحواجز على جانب الطريق، قرب قرية «كفر مساعد» التابعة لذات المركز.

أسماء المصابين في حادث إيتاي البارود

بالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من «سماح جلال أنور»، 43 سنة، مقيمة بمدينة الاسكندرية، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«هشام موسى عبد العظيم»، 52 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمة بالجبهة وكسر بالذراع الأيمن، و«مصطفى هشام عبد العظيم»، 11 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيب «محمد هشام عبد العظيم»، 7 سنوات، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«إيمان خميس عبد المجيد»، 42 سنة، و«إبراهيم محمد إبراهيم»، 22 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وخلع بمفصل الكتف، و«محمد مصطفى محمود»، 51 سنة، مصاباً باشتباه كسر في الحوض، واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ويجري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

مصرع شاب في الحادث

كما لقى شاب يًدعى «محمد أشرف عبد الباقي أشرف»، 20 سنة، مقيم بمحافظة الغربية، مصرعه نتيجة الحادث، وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.