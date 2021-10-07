«مستقبل وطن» ومؤسسة الجودة الخيرية يوزعان الحقائب على الطلاب الأيتام

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أمس الأربعاء، احتفالية توزيع الأدوات والحقائب المدرسية والهدايا على الطلاب والأطفال الأيتام ببعض الجمعيات الأهلية بالمحافظة، والتي ينظمها أمانة حزب مستقبل وطن بأسيوط، بالتعاون مع مؤسسة الجودة الخيرية، بمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد «2021/ 2022»، وذلك بمركز شباب الفتح، الذي يقام تحت رعاية محافظ الإقليم، والمهندس أشرف رشاد، رئيس الأغلبية بمجلس النواب، والنائب المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، أمين عام الحزب بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد حسين جودة، عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد عبدالوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وعبدالرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح، ومحمد مصطفى بكري، أمين حزب مستقبل وطن بمركز الفتح، وبعض أعضاء هيئة المكتب، وأمناء الأمانات النوعية بالمحافظة.

محافظ أسيوط يوزع الحقائب المدرسية على الطلاب

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، وسط ترديد جميع الحضور للنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم كلمات الترحيب من النائب أحمد حسين جودة، عضو مجلس النواب، رئيس مؤسسة الجودة الخيرية.

ووزع المحافظ والقيادات والحضور، الحقائب والأدوات المدرسية على الطلاب، وأطفال بعض الجمعيات الأهلية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى الهدايا العينية، بمناسبة قرب بدء العام الدراسى الجديد.

وأعلن محافظ أسيوط، خلال الاحتفالية، عن دعمه الكامل لجهود مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب، في دعم الأسر الأكثر احتياجا، والأطفال الأيتام في المناسبات والفعاليات كافة، خاصة فعاليات توفير الأدوات والحقائب المدرسية والزى المدرسي للأطفال بالمجان، قبل بداية العام الدراسي، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية.

فتح معارض لتوفير المستلزمات المدرسية

ونوه اللواء عصام سعد، إلى أن المحافظة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، فتحت منافذ ومعارض متنوعة بمختلف المراكز والأحياء؛ لتوفير احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية والزي المدرسي بأسعار مخفضة للمواطنين، مؤكدًا استعداد المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

ووجه «سعد» وجميع الحضور رسالة تأييد وشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لإطلاقه وتبنيه المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري بمختلف قرى ونجوع المحافظة، لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وإقامة المشروعات التنموية والخدمية كافة، وتوفير فرص العمل للمواطنين والشباب.

وأشار النائب أحمد حسين جودة، إلى أن فعالية توزيع الحقائب والأدوات المدرسية تهدف لرعاية الأسر الاولى بالرعاية، وتوفير سبل الدعم كافة لهم، خاصة قبل بدء العام الدراسي الجديد، لافتا إلى تنظيم العديد من الفعاليات بمختلف مراكز المحافظة لدعم الأسر الاكثر احتياجا طول العام الدراسي، وفي مختلف المناسبات.

وأكد «جودة» أن هذه المعارض تأتي انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد، الأمين العام، النائب الأول لرئيس الحزب.