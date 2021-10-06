%21 انخفاضا في مبيعات السيارات بفرنسا خلال سبتمبر الماضي

تراجعت تسجيلات السيارات الجديدة فى فرنسا خلال سبتمبر الماضي بنسبة 21%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2020، وذلك بسبب نقص المعروض وارتفاع الطلب، كما قالت مجموعة «CCFA» الصناعية.

وبيعت 133 ألفا و835 سيارة خلال سبتمبر الماضى، وكان هذا الرقم أقل بكثير من مستويات بيع ما قبل وباء كورونا بنسبة 23% وأقل من سبتمبر 2019، عندما تم تسجيل 173 ألفا و433 سيارة جديدة.

انخفاض مبيعات عدد من الشركات

وانخفضت مبيعات مجموعة «STELLANTIS» بنسبة 28% خلال سبتمبر الماضي، حيث سجلت مبيعات مجتمعة وصلت إلى 43 ألفا و960 سيارة، ولكنها ارتفعت على أساس سنوي خلال الـ9 أشهر الأولى بنسبة 4%.

وكذلك انخفضت مبيعات مجموعة «فولكس فاجن» الألمانية بنسبة 19% خلال سبتمبر، وسجلت مبيعات إجمالية وصلت إلى 16 ألفا و43 سيارة.

وكانت صاحبة أكبر انخفاض فى المجموعة هى شركة «سكودا»، حيث انخفضت مبيعاتها في فرنسا خلال سبتمبر الماضى بنسبة 40%، وسجلت مبيعات وصلت إلى 1871 سيارة.

أما «سيات» فجاءت في المركز الثاني، حيث انخفضت مبيعاتها بنسبة 33%، وسجلت مبيعات وصلت إلى 1907 سيارة.

وانخفضت مبيعات العلامة الألمانية «bmw» بنسبة 11% في فرنسا خلال سبتمبر الماضي، حيث سجلت مبيعات وصلت إلى 3572 سيارة، أما «رولز رويس» فسجلت انخفاضاً بنسبة 100%، ولم تبع سيارة واحدة خلال الشهر الماضي.

وانخفضت مبيعات شركة مرسيدس بنز بنسبة 43% وسجلت مبيعات وصلت الى 3009 سيارات

شركات ارتفعت مبيعاتها

وفي المقابل، ارتفعت مبيعات شركة «هيونداي» بنسبة 31%، حيث سجلت مبيعات وصلت إلى 4375 سيارة، وارتفعت أيضًا على أساس سنوي خلال الـ9 شهور الأولى من العام الجاري بنسبة 31%.

وارتفعت مبيعات شقيقتها «كيا» بنسبة 14%، وسجلت مبيعات وصلت إلى 4169 سيارة، وارتفعت أيضا على أساس سنوي خلال الـ9 شهور الأولى بنسبة 14.5%.

وآخر شركة ارتفعت مبيعاتها خلال سبتمبر في فرنسا هى شركة «لاند روفر»، بنسبة 28%، وسجلت مبيعات وصلت إلى 461 سيارة، وارتفعت مبيعاتها على أساس سنوي خلال الـ9 أشهر الأولى بنسبة 41%، حيث سجلت مبيعات وصلت الى 4296 سيارة.

أما باقي الشركات فانخفضت مبيعاتها خلال سبتمبر الماضي، كما أعلنت مجموعة «CCFA الصناعية».