أعلنت مديرية أوقاف الإسكندرية، عن مشاركة 45 طالبا من 9 دول، يشاركون في دورة وزارة الأوقاف بالإسكندرية، حيث رحب بهم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عقب أدائهم جميعًا صلاة الجمعة بمسجد الإمام البوصيري، حيث أدى وزير الأوقاف خطبة الجمعة تحت عنوان «إعمال العقل في فهم النص.. الإمام أبو حنيفة ومدرسته الفقهية أنموذجًا».

سعادة الطلاب الوافدين المشاركين في الدورة

وأعرب الطلاب الوافدون عن سعادتهم البالغة بالمشاركة في الدورة التدريبية التي تعقدها لهم وزارة الأوقاف المصرية بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية، وما يصاحبها من زيارات ميدانية، وبخاصة زيارتهم لميدان المساجد، وأدائهم صلاة الجمعة بمسجد الإمام البوصيري، صاحب قصيدة البردة في مدح خير البرية، التي لطالما استمتعوا بإنشادها وسعدوا اليوم بزيارة مسجد ومقام صاحبها.

فيما أعربوا عن شكرهم لكل ما تقدمه وزارة الأوقاف لهم من رعاية مادية وتثقيفية، وما تقيمه من معسكرات ورحلات ترفيهية للتعرف على معالم الحضارة المصرية، كما أثنوا ثناء بالغًا على اهتمام الدولة المصرية بعمارة بيوت الله.

وزير الأوقاف يحذر من الفهم المتحجر

من جهته، أكد وزير الأوقاف على أهمية فهم مرامي النصوص ومقاصدها، محذرًا من المتحجرين الذين يقفون عند ظواهر النصوص، ولا يتجاوزن الظاهر الحرفي لها، فيقعون في العنت والمشقة على أنفسهم وعلى من يحاولون حملهم على هذا الفهم المتحجر، مشيرًا إلى أن الإمام أبا حنيفة صاحب مدرسة رائدة لإعمال العقل في فهم النص.