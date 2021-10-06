مركز معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بعنوان «اليوم العالمي للقطن»

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجرافيك بعنوان «اليوم العالمي للقطن»، الذي يوافق السابع من أكتوبر، وموضوع احتفال هذا العام «القطن من أجل الخير».

واستعرض الإنفوجرافيك مجموعة من البيانات أبرزها، أن 75 دولة موزعة على 5 قارات تنتج القطن، ووصل حجم الإنتاج العالمي منه إلى 25 مليون طن، كما بلغت الإيرادات العالمية منه 41.2 مليار دولار في السنة.

ومحليًّا؛ يوفر طن واحد من القطن نحو 6 فرص عمل في مصر على مدار العام، كما أن فدانًا واحدًا من القطن يوفر 70 «يومية عمل» للمزارعين في مصر.

مصر أبرز الدول في إنتاج القطن الملون

ونجحت مصر في تحقيق زيادة في إنتاجها من القطن بنسبة 30% خلال العام الجاري 2021، إلى جانب كونها من أبرز الدول في إنتاج القطن الملون، الذي نجحت مؤخرًا في إنتاجه، ليصبح إنجازًا جديدًا في زراعة وإنتاج القطن المصري واستعادته لمكانته العالمية من جديد.

الاحتفال باليوم العالمي للقطن لأول مرة في 2019

أُطلِق اليوم العالمي للقطن لأول مرة في 2019 في مقر منظمة التجارة العالمية بجينيف، ليُحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام، كفرصة للمجتمع الدولي للتعرف على أهمية القطن كسلعة عالمية تُنتج في أكثر من 75 دولة، وإبراز دوره في خلق فرص العمل والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للدول، بالإضافة لكونه المحصول الزراعي الوحيد الذي يوفر الغذاء، والألياف، والزيوت، ويمكن تحويل مخلفاته إلى طاقة كهربية.