«المركزي»: أسواق العالم شهدت تذبذبا في عوائد السندات الأسبوع الماضي

قال البنك المركزي المصري، إن البورصات العالمية شهدت خلال الأسبوع الماضي عمليات بيع الأسهم في الوقت الذي تذبذبت فيه عوائد السندات على مدار الأسبوع.

وأكد البنك المركزي المصري، في تعليقه الأسبوعي على الأحداث العالمية خلال الأسبوع الماضي، في الفترة من 24 سبتمبر الماضي حتى الأول من أكتوبر الجاري، أن الأسواق كانت تتطلع إلى الحصول على أي تلميحات من تصريحات المتحدثين ببنك الاحتياطي الفيدرالي حول الخفض التدريجي لبرنامج الاحتياطي الفيدرالي لشراء الأصول.

ومن جهة أخرى، أشار «المركزي»، إلى أن فاتورة التمويل الأمريكية وقضايا سقف الديون أثرّت على معنويات السوق، بينما على الصعيد المالي، تجنبت الحكومة الأمريكية الإغلاق بعد أن أقر الكونجرس مشروع قانون مؤقت للتمويل في وقت متأخر من يوم الخميس، ما يتيح فرصة للتمويل حتى الثالث من ديسمبر ومع ذلك، لا تزال قضية سقف الديون دون حل بينما تم تأجيل التصويت على مشروع قانون البنية التحتية.

أداء متفاوت لعائدات سندات الخزانة الأمريكية

وأشار «المركزي» إلى أن عائدات سندات الخزانة الأمريكية أنهت تداولات الأسبوع بأداء متفاوت، حيث تمكنت سندات الخزانة لأجل 2 و5 سنوات من تحقيق مكاسب أسبوعية، في حين فشلت سندات الخزانة لأجل 10 و30 عامًا في تعويض خسائرها ببداية الأسبوع وسط ارتفاع في توقعات التضخم، لافتاً إلى أنه خلال بداية ومنتصف الأسبوع، ارتفعت عائدات سندات الخزانة، مدفوعة في الغالب بالشكوك المحيطة بالمسائل المالية التي تسببت في حدوث موجة بيع بسيطة، إضافة إلى ارتفاع توقعات مستوى تعادل التضخم على مستوى جميع فترات الاستحقاق.

وأوضح البنك المركزي في تقريره، أن تحركات العائد كانت أيضًا نتيجة ضعف معدلات الطلب في مزادات السندات أجل عامين وأجل سبع سنوات وكذلك تراجعه بمزاد السندات أجل خمس سنوات ومع ذلك، شهدت نهاية الأسبوع توقفًا مؤقتًا في موجة البيع وسط زيادة معدلات الطلب بسبب أنشطة إعادة توازن محافظ الأصول في نهاية الشهر، إضافة الى موافقة الكونجرس على صفقة تمويل مؤقتة.