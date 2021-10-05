البنك المركزي مبادرة التمويل العقاري.. تعديلات بتخفيض قيمة القسط

حالة من الجدل الواسع أثارها البنك المركزي المصري خلال الساعات القليلة الماضية بعد إعلانه إجراء بعض التعديلات على مبادرة التمويل العقاري، والتي جاءت بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المواطنين والقطاع العقاري بشكل كامل، إذ أجرى البنك تعديلات على المبادرة لمتوسطي الدخل بعائد الـ 8% لتساعد المتقدمين على حجز شقق في التمويل العقاري على تخفيض قيمة القسط الشهرية أو السنوية أو الربع سنوية.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تعديلات البنك المركزي المصري في مبادرة التمويل العقاري، وفق ما أعلنه البنك خلال الساعات القليلة الماضية في بيان رسمي، التي جاءت، كالتالي:

تعديلات البنك المركزي المصري على مبادرة التمويل العقاري

أعلن البنك المركزي المصري، إجراء بعض التعديلات على مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، التي تساعدهم على التخفيض من قيمة القسط الخاص بهم، الذي يتم دفعه حسب المدة المحددة، على النحو التالي:

- زيادة مدة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل لتصبح بذلك 25 عاما، بعد أن كانت محددة بـ 20 عاما، ما يعطي فرصة لأصحاب الدخل المتوسط المتقدمين على حجز شقق في مبادرة التمويل العقاري بتخفيض قيمة القسط الشهري أو الربع سنوي أو السنوي الخاص به.

- إلغاء شرط الحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية في مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل إلى نحو 2.5 مليون جنيه.

- تسهيل شروط وضمانات البنوك بمنح الوحدة السكنية لمتوسطي الدخل، وذلك للتسهيل على الراغبين في الحصول على شقة في مبادرة التمويل العقاري من متوسطي الدخل ولا يملكون الضمانات الكافية التي تطلبها البنوك.