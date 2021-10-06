السيسي يجري اتصالا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم، اتصالات هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، لمناقشة آخر التطورات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وعملية السلام.

السيسي يؤكد استمرار جهود مصر تجاه القضية الفلسطينية

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد على استمرار الجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الفلسطينية، بالتنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين، وذلك بهدف إعادة الحيوية لملف عملية السلام، من أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني، وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

الرئيس الفلسطيني يثمن عمق وخصوصات العلاقات الثنائية

وثمن الرئيس الفلسطيني، عمق وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية في ظل ما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة، معبرا عن تقديره لجهود مصر الدؤوبة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية، استمرارا لدور مصر التاريخي في هذا الصدد، وما يتسم به من ثبات بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وجرى التوافق خلال الاتصال، على مواصلة التشاور والتنسيق الثنائي المكثف خلال الفترة المقبلة، إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.