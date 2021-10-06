السويد والدنمارك تعلقان استخدام لقاح «موديرنا» وإلغاء الجرعة الثانية

أعلنت السلطات الصحية في كل من السويد والدنمارك، اليوم الأربعاء، تعليق استخدام لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا، عقب ورود تقارير تفيد بوجود آثار جانبية محتملة قد يسببها اللقاح.

وذكرت وكالة الصحة السويدية، في بيان بثته صحيفة «بوليتيكو» في نسختها الأوروبية الصادرة من بروكسل، أن السبب وراء قرار التعليق يرجع إلى التقارير الواردة بشأن وجود آثار جانبية نادرة قد يسببها اللقاح مثل التهاب عضلة القلب والتهاب التامور، مُضيفة أن خطر التأثر ضئيل للغاية، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

الحاصلون على الجرعة الأولى لن يتلقوا الثانية

وأشارت وكالة الصحة السويدية، إلى أن قرار التعليق يشمل الأشخاص الذين ولدوا في عام 1991 وما بعده، كما أضافت أن أولئك الذين حصلوا بالفعل على الجرعة الأولى من لقاح «موديرنا» لن يحصلوا على الجرعة الثانية، مؤكدة أن «المناقشات جارية بشأن أفضل حل يمكن التوصل إليه فيما يخص هؤلاء الأشخاص».

وأعلنت أيضًا وكالة الصحة في الدنمارك أن جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا لن يحصلوا على لقاح «موديرنا» بعد الآن.

موديرنا.. خامس لقاح يحصل على موافقة استخدام طارئ من الصحة العالمية

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أدرجت في 30 أبريل الماضي، لقاح موديرنا المضاد لـ«كوفيد-19» للاستعمال في حالات الطوارئ، ما جعله اللقاح الخامس الذي يتلقى إذن الاستعمال الطارئ من المنظمة.

وحسبما جاء على الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، يقضي بروتوكول الاستعمالات الطارئة (EUL) بتقييم جودة لقاحات «كوفيد-19» ومأمونيتها ونجاعتها قبل اعتمادها، ويعدّ ترخيص اللقاحات بموجب البروتوكول شرطاً أساسياً لتوريدها إلى مرفق «كوفاكس». كما يسمح ذلك للبلدان بتسريع إجراءات موافقتها التنظيمية على استيراد هذه اللقاحات وتوزيعها.

وقد سبق استعراض لقاح موديرنا من فريق خبراء المنظمة الاستشاري الاستراتيجي المعني بالتمنيع، الذي يصدر توصيات بشأن استخدام اللقاحات (أي الفئات العمرية الموصى بها، والفترة الفاصلة بين اللقاحات، والمشورة بشأن فئات سكانية محددة مثل النساء الحوامل والمرضعات). وأوصى فريق الخبراء في توصياته المبدئية المؤرخة 25 يناير 2021، باستعمال اللقاح لجميع الفئات العمرية ابتداءً من 18 عاماً فما فوق.