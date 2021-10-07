سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 7-10-2021

تغير الأسعار بشكل ملحوظ وتأثرها بـ «كوفيد 19»، يدفع الكثير من المواطنين وتحديدًا المهتمين بالمعدن الأصفر لإدخاره والاستثمار فيه، لمتابعة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، وذلك بعد أن شهدت الأسعار حالة من التذبذب خلال الأسابيع القليلة الماضية.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم الخميس 7 أكتوبر الحالي، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد ونقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم الأربعاء، بين 880 و882 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم الأربعاء، بين 770 و772 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 660 و662 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6160 و6176 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021، في أسواق المال، نحو 886.36 جنيه، 56.59 دولار أمريكي، وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 775.34 جنيه، 49.32 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 666.62 جنيه، 42.45 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وسجلت أسعار الذهب مع نهاية العام الماضي 2020، ارتفاعًا بنحو 50% في السعر، إذ يعتقد خبراء أسواق المال أنّ الأسعار ستسمر في الصعود، لكنها لن تكون بنفس مقدار العام الماضي، ويتجه المستثمرون إلى الذهب باعتباره الملاذ الآمن والحافظ للقيمة المالية.