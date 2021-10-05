الذهب يرتفع 3 جنيهات في بداية تعاملات اليوم

سجلت أسعار الذهب مكاسب في بداية التعاملات اليومية، حيث ارتفعت أسعار الجرامات بقيمة 3 جنيهات في الساعات الأولى من اليوم.

أسعار الذهب في محلات الصاغة دون مصنعية

كما سجلت أسعار الذهب في محلات الصاغة دون مصنعية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا بقيمة 3 جنيهات حيث سجل عيار 24 نحو 883 جنيها للبيع، مقابل 880 جنيها خلال تعاملات أمس، وعيار 21 نحو 773 جنيهًا، وبلغ عيار 18 نحو 663 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6,184 جنيه، بدلا من 6.120 جنيهًا.

أسعار الذهب العالمية

وسجلت أسعار الذهب العالمية، ارتفاعا أيضًا منذ أمس بقيمة 3 جنيهات للجرام، ليباع عيار 24 بسعر 56.59 دولار، فيما بيع عيار 21 بنحو 49.51 دولار للجرام الواحد، وسجل عيار 18 سعر 42.44 دولار، وبيعت الأوقية بسعر 1,760 دولار، بينما انخفضت أسعار الذهب بقيمة 13 جنيها لعيار 24، خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وقال المهندس هاني جيد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إنّ الذهب أفضل طريقة لحفظ الأموال، والفترة الحالية التي تشهد انخفاض أسعار الذهب مناسبة لعمليات الشراء.

وأضاف جيد في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنّ أسعار مصنعية الذهب تختلف من نوع إلى آخر، ومن شركة إلى أخرى ومن مصنع لآخر، وفي معظم الأوقات تكون مصنعيات المشغولات الذهبية عيار 21 أقل من من قيمة المصنعية عيار 18.

وينتشر عيار 21 بشكل كبير في الأوساط الشعبية والقرى والمحافظات، حيث يستخدم أكثر في صناعة «الغوايش» وغيرها، وعيار 18 يكون الأعلى مصنعية بسبب صعوبة تشكيله، كما أنّه يستهدف بشكل أساسي المجتمعات الراقية التي تفضل المشغولات ذات طابع مميز، وعيار 24 يستخدم بشكل كبير في السبائك.