الصحة: يجوز الخلط بين لقاحات كورونا فى حالة واحدة فقط

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان، إن الخلط بين اللقاحات أمر لن يحدث في مصر، متابعًا يمكن خلط بين اللقاحات في حالة واحدة وهي «في حال إعطاء مواطن لقاح ومسافر لدولة معينة وطلبت شرط دخوله الحصول على لقاح آخر سيتم إعطائه اللقاح وهذا هو الشرط الوحيد لعطاء أي مواطن لقاحين».

تطعيم طلاب الإعدادية بلقاح كورونا

وعن تطعيم طلاب الإعدادية، كشف عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه حتى الآن غير وارد تطعيم طلاب الإعدادية والأولوية تكون لطلاب الثانوية العامة والأزهرية.

وأشار إلى ضرورة مساعدة العاملين بوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي للدولة للانتهاء من تطعيمهم، خاصة في ظل التيسرات الكثيرة التي قدمتها وزارة الصحة والسكان لتطعيم هذه الفئات من فتح مراكز الشباب، وإضافة خانة في موقع تسجيل لقاح كورونا لضمان وصول الرسالة الخاصة بالتسجيل للعاملين بالتربية والتعليم في غضون 72 ساعة فقط.

الصحة: لو مش خافين على نفسكم.. أحنا خايفين عليكم

وجدد «النادي» دعوته للمواطنين مرة أخرى بأهمية التسجيل للحصول على اللقاح للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، وهي الخطة الموضوعة لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا، قائلًا: «لا داعي للخوف من اللقاح، اللقاح بيقلل الأعراض ولو مش خايفين على نفسكم أحنا خافين عليكم».

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية ومتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، وكشفت تقارير رسمية لوزارة الصحة عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية.