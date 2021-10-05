الذهب ينخفض 3 جنيهات بعد ارتفاع أسعاره صباحا

شهدت أسعار الذهب ، تراجعا بقيمة 3 جنيهات، خلال اقتراب نهاية تعاملات اليوم 5 أكتوبر 2021، بعد أن ارتفع بنفس القيمة خلال بداية التعاملات.

أسعار الذهب في مصر

وسجل عيار 24 في مصر، اليوم الثلاثاء، نحو 880 جنيها للبيع، مقابل 883 جنيها صباحا، وعيار 21 نحو 770 جنيهًا، وبلغ عيار 18 نحو 660 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6,144 جنيهًا، وذلك في محلات الصاغة دون مصنعية.

أسعار الذهب العالمية

وسجلت أسعار الذهب العالمية تراجعا أيضًا، ليباع عيار 24 بـ56.50 دولار، فيما بيع عيار 21 بنحو 49.44 دولار، وسجل عيار 18 سعر 42.38 دولار، وبيعت الأوقية بسعر 1,757 دولار.

وقال وصفي واصف رئيس الشعبة العامة لذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إنَّ أسواق الذهب تشهد تذبذبًا واضحًا خلال الفترة الماضية متأثرة بالأسواق العالمية بين الانخفاض والارتفاع.

وأضاف في تصريحات خاصة سابقا التراجع جاء على خلفية ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، مما قلل من جاذبية المعدن الأصفر ورفع تكلفة حيازته، في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار وهو ما شكّل ضغوطاً إضافية، وفي نهاية تعاملات الجمعة ارتفع بقيمة جنيهين.

وأدى ضعف الدولار والمخاوف بشأن ارتفاع التضخم والمخاطر ومخاوف من رفع أسعار الفائدة الى ارتفاع الاوقية بنسبة 0.1% إلى 1758.58 دولار للأوقية

واضاف «واصف»، أنَّ أسعار الذهب في مصر ترتبط بالبورصات العالمية، مشيراً إلى أنَّ هناك عدة عوامل تؤثر في الأسعار من أهمها سعر الدولار الذي يرتبط ارتباطًا عكسيًا بالذهب، موضحاً أنَّ الذهب أفضل طريقة لحفظ الأموال، لافتاً إلى أنَّ الفترة الحالية التي تشهد انخفاض أسعار الذهب مناسبة لعمليات الشراء وتمنح تفاؤلًا.