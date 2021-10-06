رئيس التحرير

محمود مسلم

«شردي»: نصر أكتوبر لا يخص المصريين وحدهم

كتب:

محمد متولي
08:48 م | الأربعاء 06 أكتوبر 2021
الإعلامي محمد مصطفى شردي

الإعلامي محمد مصطفى شردي

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، اليوم الأربعاء، إن حرب أكتوبر 1973، لا تخص المصريين وحدهم، ولكن كافة مواطني الدول العربية، والذين يعتبرونه عيدا قوميا لهم.

إنتاج المزيد من الأفلام عن حرب أكتوبر 

وأضاف «شردي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، عبر فضائية «الحياة»، أنه يجب إنتاج المزيد من الأفلام عن حرب 6 أكتوبر وبطولات القادة فيها.

تدريس بطولات أكتوبر في المدارس 

وتابع: «يجب تحويل بطولات أبطال أكتوبر إلى مادة تدرس في المدارس حتى يعرف شبابنا الصغير معنى ومفهوم جيل 6 أكتوبر، احنا عيشناه، ولازم الأجيال اللي بعدنا يعرفوه».

اقرأ المزيد:

ندوة تثقيفية عن لقاح كورونا بوحدة طب مدينة طور سيناء (صور)

30 ندوة تثقيفية وتوعوية بمراكز شباب كفر الشيخ ضمن حملات مكافحة التدخين

ندوة تثقيفية حول التحول الرقمي والشمول المالي ضمن «حياة كريمة» بالجيزة

ندوة تثقيفية عن أمن المعلومات بديوان عام جنوب سيناء