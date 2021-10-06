«شردي»: نصر أكتوبر لا يخص المصريين وحدهم

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، اليوم الأربعاء، إن حرب أكتوبر 1973، لا تخص المصريين وحدهم، ولكن كافة مواطني الدول العربية، والذين يعتبرونه عيدا قوميا لهم.

إنتاج المزيد من الأفلام عن حرب أكتوبر

وأضاف «شردي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، عبر فضائية «الحياة»، أنه يجب إنتاج المزيد من الأفلام عن حرب 6 أكتوبر وبطولات القادة فيها.

تدريس بطولات أكتوبر في المدارس

وتابع: «يجب تحويل بطولات أبطال أكتوبر إلى مادة تدرس في المدارس حتى يعرف شبابنا الصغير معنى ومفهوم جيل 6 أكتوبر، احنا عيشناه، ولازم الأجيال اللي بعدنا يعرفوه».