ندوة تثقيفية عن أمن المعلومات بديوان عام جنوب سيناء

أعلن اللواء أيمن الشريف، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، عن عقد ندوة تثقيفية تحت عنوان «أمن المعلومات»، بديوان عام المحافظة، صباح اليوم الثلاثاء، بالتعاون والتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء.

وقبل بدء فعاليات الندوة التثقيفية، عقد سكرتير عام محافظة جنوب سيناء اجتماعاً مع الدكتور وليد حجاج، خبير المعلومات الدولي، أكد خلال اللقاء أن حماية المعلومات اصبحت أمن قومي، ويحب أن تتخذ احتياطات لتأمين المعلومات وتداولها بين كل الجهات، وقال إن هناك برامج تخترق الحاسب الالي وتستطيع سرقة المعلومات والبيانات دون أن يدري الشخص.

وأكد الدكتور وليد حجاج، باحث في شؤون أمن المعلومات، أن أمن المعلومات والبيانات لم يعد رفاهية، بل قضية أمن قومي، مشيراً إلى أهمية أمن المعلومات والمخاطر المتعلقة به حيال تطبيق منظومة التحول الرقمي بمحافظة جنوب سيناء، وذلك لحماية المعلومات التي يتم تداولها عبر شبكة الإنترنت، أو حفظها على الأجهزة الإلكترونية من كل ما يُهددها من مخاطر، ولا شك أن تَعدد تلك المخاطر وتطورها المستمر، يتطلَّب العمل الدائم على تطوير ذلك العلم، ليتمكن من مواجهة كل ما يُستَجَد من أساليب خرق الحماية، والوصول إلى المعلومات بدون وجه حق.

وقال إن كل الجهات لابد أن تعرف مخاطر مواجهة قراصنة الإنترنت وهذا يتطلب أن يتم عمل حماية باستمرار للمعلومات، حتى لا يتم اختراقها وسرقتها بما فيها بيانات العاملين.

وألقى «حجاج» كلمة في الندوة التثقيفية بعنوان أمن المعلومات، عن المخاطر التي تهدد أمن المعلومات وتأثيره على الأمن القومي وحماية خصوصية المواطنين، وأشاد بما تقوم به الجهات، ومن بينها محافظة جنوب سيناء، لحماية بيانات ومعلومات الجهات الأخرى.

وأوضح أن هذه هي الورشة الثالثة التي يتم عقدها على مستوى مصر لتعليم الموظفين كيفية حفظ المعلومات من اختراقها، مشيراً إلى أن هذه الورش تأتي بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، بحضور المهندسة هند علي البلتاجي، المدير التنفيذي لإدارة الخدمات الاحترافية بمركز المعلومات بمجلس الوزراء، وعدد كبير من موظفي الديوان العام، ومجالس المدن ومديري الإدارات.