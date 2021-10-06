مشروب النصر بعلم مصر وشاشات عملاقة بفنادق الغردقة (صور)

احتفلت فنادق الغردقة، في محافظة البحر الأحمر، بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، اليوم الأربعاء، بمشاركة الآلاف من النزلاء من المصريين والأجانب من جنسيات مختلفة، من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا و المجر وصربيا وبولندا والتشكيك ورومانيا وسويسرا وروسيا وألمانيا وفرنسا، حيث أعدت الفنادق شاشات عملاقة، تم وضعها في أماكن مفتوحة على حمامات السباحة والشواطئ، لعرض أفلام وفيديوهات عن حرب أكتوبر.

شاشات عملاقة بفنادق الغردقة في احتفالات أكتوبر

وأعدت مجموعة فنادق سياحية بالغردقة «مشروب النصر بعلم مصر»، يحمل ألوان الأحمر والأبيض والأسود، كما انتشرت أعلام مصر لتزيين الفنادق السياحية، والبالونات بأعلام مصر، وتم تشغيل السماعات الداخلية التي أذاعت أغاني النصر والأغنيات الوطنية، وحرص غالبية السائحين على التقاط الصور التذكارية، ونشرها على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، مما يسهم في تنشيط الحركة السياحية.

وأشار «أبو بكر عبده»، مدير أحد الفنادق السياحية بالغردقة، إلى أن غالبية الفنادق حرصت على الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم، وتم إعداد «مشروب النصر» خصيصاً لهذه المناسبة، ويحمل ألوان علم مصر، وكان اللون الأحمر كوكتيل عصائر، واللون الأبيض عصير السوبيا، واللون الأسود عصير التمر.

العالم يشهد احتفالات نصر أكتوبر

وأكد «عبده» أن الفنادق دائماً تحرص على الاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية، بمشاركة السائحين، الأمر الذي يحظى بإعجاب المشاركين في الاحتفالات من المصريين والأجانب، الذين يحرصون على التقاط الصور التذكارية، ونشرها على صفحاتهم بمواقع التواصل، مما يمثل دعاية إيجابية لتنشيط حركة السياحة في الغردقة، وغيرها من مدن البحر الأحمر.