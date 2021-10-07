مدير المركز السياحي لتأمين الغوص يهدي وسام الاستحقاق للمصريين (صور)

قال الدكتور عادل طاهر، مدير المركز السياحي لتأمين وحماية الغوص بشرم الشيخ، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن الوسام الذي تسلمه من السفير الألماني بالقاهرة، هو لكل المصريين، والعاملين في هذا المجال، خاصة أن التكريم جاء في أكتوبر، الذي يعد شهر الانتصارات.

وقال «طاهر» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه جري إدراجه كأول مصري في «قاعة مشاهير الغوص الدولية»، أكتوبر 2019، تقديرا لإسهاماته في مجال طب الغوص، وجعله أكثر أمنا.

السفير الألماني يسلم الوسام لطبيب الأعماق

وقال مدير المركز السياحي لتأمين وحماية الغوص بشرم الشيخ، إن السفير الألماني فرانك هارتمان، كرمه في المدينة الساحلية أول أمس، في أثناء زيارته للمدينة؛ إذ عقد لقاء مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لتنشيط السياحة بين مصر وألمانيا، تزامنا مع عودة السياحة الألمانية، بعد توقف عامين جراء جائحة كورونا.

وأكد الدكتور عادل طاهر، أن طب الأعماق بدأ في فترة الثمانينيات، لكن لم تجيزه دراسيا سوى الأكاديمية الطبية العسكرية في مصر، لافتا إلى أن عدد الأطباء المصريين في هذا الصدد ضئيل جدا، مقارنة بعدد السكان الذي يبلغ أكثر من 100 مليون مواطن مصري، موضحا أن شارك في إنقاذ وعلاج أكثر من 1700 شخص خلال فترة عملة كطبيب أعماق في شرم الشيخ.

غرفة الغوص تهنئ طبيب الأعماق

وهنأت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، الدكتور عادل طاهر، بعد تسلمه وسام استحقاق جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وهذا الوسام جاء تقديرا على جهود الدكتور عادل طاهر، وتفانيه وإنجازاته العظيمة في مجال الغوص وطب الأعماق.

وساهم «طاهر» في رفع مكانة مصر كوجهة سياحية آمنة لممارسة الغوص، بما قدمه في هذا المجال من إنجازات عديدة لسنوات طويلة، كان آخرها في عام 2019، حين أدرج كأول مصري في «قاعة مشاهير الغوص الدولية»، تقديرا لإسهاماته الفريدة من نوعها في المجال.

تعرف على طرق علاج الغطاسين

يقول الدكتور عادل طاهر، إن عمله يقوم على علاج ما ينتج عادة عن مخالفة قواعد الغطس، والجداول المطلوب اتباعها من قبل الممارسين، كذلك تدني الحالة الصحية لبعضهم، ووجود أمراض لم يبلغ عنها، وتناول أدوية تتعارض مع الغطس وتنفس هواء ومخاليط غازية تحت ضغط عالي، ومن ذلك مرض اليسون أو مرض إعادة الانضغاط، ويتمثل في تكون فقاقيع غازية من غاز النيتروجين في الدم والأنسجة إذا تجاوز الغطاس الحدود المسموح بها للوقت والعمق، ينتج عن ذلك جلطات غازية قد تصيب المخ أو الجهاز العصبي المركزي، ما يؤدي إلى مجموعة متباينة من الأعراض قد تصيب بالشلل في النهاية.