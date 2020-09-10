صرف إعانة الطوارئ لأعضاء غرفة سياحة الغوص بجنوب سيناء

أصدرت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، منشور رقم "8 " لسنة 2020، لصرف الدفعة الثانية للإعانات الخاصة بصندوق إعانة الطوارئ.

قال الدكتور نبيل فضل الله، رئيس غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بجنوب سيناء، إن صرف الدفعة الثانية الخاصة بصندوق إعانة الطوارئ، اليوم، تعد استكمالًا للتفاعل مع الأزمة والآثار السلبية المترتبة على القطاع السياحي والعاملين به، جرّاء الإجراءات الدولية الاحترازية والوقائية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح "فضل" أن وزير السياحة والآثار أعلن عن دعم الوزارة لجميع العاملين بسياحة الغوص والأنشطة البحرية، وقامت غرف السياحية بالتقدم للحكومة المصرية بطلبات لدعم المنشآت السياحية والعاملين بها، وعليه قرر صندوق إعانة الطوارئ صرف الدفعة الثانية للعاملين بالقطاع السياحي للمنشآت الذين سبق وتقدموا بطلب لصرف الدفعة الأولى من الصندوق.

وناشد رئيس غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، أعضاء الغرفة الذين سبق وتقدموا بطلب لصرف الدفعة الأولى من الصندوق، التقدم للغرفة بطلب صرف الدفعة الثانية، وذلك بحد أقصي أسبوع من تاريخه، مؤكدًَا عدم الإلتفات للطلبات غير المستوفاة أو المقدمة بعد الموعد المحدد، وذلك عن طريق إرسال الطلبات على شكل صورة ملونة JPG عن طريق البريد الإلكتروني sinai.membership@cdws.travel للأعضاء بجنوب سيناء، وإرسال طلب مكتوب على ورق المنشأة، وموقع من الممثل القانوني ومختوم بخاتم المنشأة، لصرف الدفعة الثانية من الإعانة، على أن يتضمن الطلب إقرار من المنشأة يؤكد أنه لم يسبق للطالب الإستفادة من المبادرتين الصادرتين، سواء من البنك المركزي أو بضمانة وزارة المالية للحد من أثار فيروس كورونا المستجد، واللتين تتضمنا تمويل أجور ومرتبات العاملين بالمنشأة.

وأكد أنه جاري التنسيق مع الإتحاد المصري للغرف السياحية وصندوق إعانة الطوارئ، لإزالة العقبات بالنسبة للمنشآت التي تقدمت بطلب صرف الدفعة الأولى ولم يجري الصرف لها حتى الآن.