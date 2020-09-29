غرفة الغوص والأنشطة البحرية تصدر تعليمات منظمة لأنشطة الشراع

أصدرت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بجنوب سيناء، منشور رقم "11" لسنة 2020، يتضمن التعليمات الخاصة بالمنشآت التي تقدم أنشطة الشراع والمحترفين العاملين بها.

وقال الدكتور نبيل فضل الله، رئيس غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بجنوب سيناء، في تصريح له اليوم الثلاثاء، إن غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، وضعت تعليمات هامة بالمنشآت التي تقدم أنشطة الشراع والمحترفين العاملين بها

وأوضح رئيس غرفة سياحة الغوص، أن هذه التعليمات تتضمن ضرورة تقديم المدير الفني للمنشآت لائحة تضم أنشطة الشراع، وان تكون المنشأة والعاملين بها حاصلين على شهادة اجتياز الغرفة لأنشطة الشراع، بطاقة الغرفة، وتوفير مدرب لدية القدرة على القيام بأكثر من نشاط من أنشطة الشراع "ألواح شراعية، كايت سيرف، قوارب شراعية"، وشهادة اجتياز الاختبارات الخاصة بكل نشاط، ويصدر له بطاقة واحدة مثبت بها الأنشطة المستوفى شروطها.

وأضاف رئيس غرفة سياحة الغوص، أنه على المحترف المسؤول عن أنشطة الشراع في مراكز الأنشطة البحرية الحصول على بطاقة الغرفة بعد اجتياز الاختبار الخاص بالنشاط، ووجود تراخيص ليخوت السفاري المضاف لها نشاط "الكايت سيرف" من وزارة السياحة، مع الاستعانة بمدرب "الكايت سيرف" حاصل على بطاقة الغرفة أثناء تنفيذ رحلات السفاري.

وأشار إلى أنه جرى تخصيص موقع إلكتروني لمعرفة الخطوات الواجب إتباعها لتفعيل الحساب أو التقديم لإجراء اختبار الغرفة وهو https://www.cdws.travel/.https://adminlive.elwatannews.com/bbeb4-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9