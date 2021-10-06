أول تعليق من السكة الحديد على ربط «حمار» بشريط القضبان: شيء لا يصدق 

علق مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، عن تواجد «حمار» مربوط على شريط قضبان السكة الحديد، بمحطة الرديسية بالقرب من مركز إدفو بأسوان، قائلاً: «شيء مؤسف ونطالب جموع الطلاب بالالتزام بتعليمات السلامة لتفادي وقوع حوادث القطارات»، موضحًا أن مثل تلك الأعمال من الممكن أن تعطل حركة سير القطارات.

وقال المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، إن قيام أحد المواطنين بربط حمار بقضبان السكة الحديد، بمحطة الرديسية بالقرب من مركز إدفو بأسوان، شيء لا يصدق، مؤكداً أن هذه الأفعال من الممكن أن تؤدي إلى وقوع حوادث، منوهًا بأن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.

الهيئة تواصل تنفيذ خططها الشاملة لتحديث منظومتها الأساسية

وتابع المصدر، أن الهيئة تواصل تنفيذ خططها الشاملة لتحديث منظومتها الأساسية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات، ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي، وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيًا، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، لتقليل حوادث القطارات.

ومن جهته، أوضح خالد الليثي، قائد قطار أسوان، أنه دائم التركيز أثناء مسير القطارات طوال الرحلة، منوهًا إلى أنه تمكن من تفادي الاصطدام بـ حمار، تم ربطه على شريط السكة الحديد بمحطة الرديسية بأسوان، مؤكدًا أنه عمل على إنقاذ الحمار، والحفاظ على حركة مسير القطارات في الوقت نفسه.

وأكد الليثي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه عقب ملاحظة وجود حمار على شريط القضبان، تمكنت من إيقاف رحلة القطار رقم 989 إسباني خط «أسوان- القاهرة»، وذلك لتفادي التصادم بالحمار، مطالبًا جموع المواطنين بالالتزام بتعليمات السلامة الخاصة بهيئة السكة الحديد، لتفادي وقوع أى حوادث.

قائد قطار أسوان: أوقفت القطار بمجرد ملاحظتي الحمار

وأشار قائد قطار أسوان، إلى أنه عقب ملاحظته تواجد حمار على شريط القضبان، أوقف القطار، وحلّ الرباط لإبعاد الحمار عن السكة، ومن ثم تم استئناف الرحلة، لعدم تعطل حركة مسير القطارات، واستئناف المسير، لعدم تعطيل الركاب.

يذكر أن أحد المواطنين قام بربط حمار بقضبان السكة الحديد، بمحطة الرديسية بالقرب من مركز إدفو بأسوان، نتج عنه تعطل سير حركة القطارات.