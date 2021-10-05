مع بدء العد التنازلي لبدء العام الدراسي الجديد، بدأ الطلاب خاصة قاطني المحافظات في البحث عن أسعار اشتراكات القطارات 2021 والأوراق المطلوبة لعمل اشتراك السكة الحديد للطلاب، توفيرًا لتكلفة السفر من وإلى المدارس أو الجامعات.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أسعار اشتراكات القطارات 2021 والأوراق المطلوبة لعمل اشتراك السكة الحديد للطلاب وفقًا لهيئة سكك حديد مصر على النحو التالي:

أسعار اشتراكات القطارات 2021

وجاءت أسعار اشتراكات القطارات 2021 على النحو التالي:

قيمة اشتراكات الطلاب من مسافات من 15 كم حتى 400 كم، تتراوح بين 14 جنيهًا حتى 33 جنيهًا لمدة 3 أشهر.

وتتراوح قيمة الاشتراكات بين 21 جنيهًا حتى 75 جنيهًا لمدة 9 أشهر، ويُسدد الطالب فرق التكلفة إذا استقل قطارًا مكيفًا في شباك الحجز، علمًا بأنّ تحديد قيمة الاشتراك تكون وفقًا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول، ويتمتع الطالب بتخفيض على قيمة الاشتراك قدره 98%.

اشتراكات الكيلو مترات:

- مسافة 2000 كيلومتر صلاحيته 3 أشهر.

- مسافة 3000 كيلومتر صلاحيته 3 أشهر.

- مسافة 5000 كيلومتر صلاحيته 6 أشهر.

- مسافة 10000 كيلومتر صلاحيته 9 أشهر.

الأوراق المطلوبة لعمل اشتراك السكة الحديد للطلاب

وجاءت الخطوات والأوراق المطلوبة لعمل اشتراك السكة الحديد للطلاب على النحو التالي:

- يتجه الطالب لمكتب الاشتراكات بمحطة السكة الحديد ويصرف له استمارة طلب اشتراك مقابل 5 جنيهات.

- إحضار 2 صورة شخصية للطالب وصورة بطاقة الرقم القومي.

- ملء بيانات الاستمارة وتعتمد من المدرسة أو المعهد أو الجامعة التابع لها الطالب بخاتم شعار الجمهورية.

- استخراج الاشتراك لاستقلال القطارات من المحطة الكائنة بالمنطقة التي يقيم بها الطالب.

- الاشتراك يتيح للطالب استقلال القطارات العادية فقط «المميزة والمطورة»، وتحدد قيمة الاشتراك وفقًا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول.

- حال رغب الطالب في استقلال قطار مكيف فعليه سداد فرق التكلفة في شباك التذاكر.

أماكن مكاتب اشتراك السكة الحديد

54 مكتب اشتراكات بـ31 محطة منتشرة على مستوى الجمهورية، منها 33 مكتبا بالوجه البحري بمحطات «القاهرة، بنها، طنطا، سيدي جابر، الإسكندرية، الزقازيق، الإسماعيلية، منيا القمح، المنصورة، منوف، كفرالشيخ، كفرصقر، شبرا، شبين الكوم، شبين القناطر، تفهنا الأشراف، كوم حمادة، الخطاطبة، وقويسنا»، و21 مكتبا بالوجه القبلي بمحطات «الجيزة، الواسطى، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج،نجع حمادي، بني مزار، ملوي، قنا، الأقصر، وأسوان».