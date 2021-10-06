السكة الحديد لـ«قائدي المركبات»: التزموا بتعليمات المرور تفاديا لحوادث القطارات

حذرت هيئة السكة الحديد، قائدي وسائقي المركبات والمواطنين من عدم الالتزام بتعليمات المرور، وذلك خلال عبور شريط القضبان، حيث يؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة ووقوع العديد من الحوادث، ما يعرض حياة الكثيرين للخطر، مؤكدة أن التزام الجميع بتعليمات المرور سيعمل على تفادي حوادث القطارات.

«السكة الحديد» تحذر سائقي المركبات والمواطنين

وقالت هيئة السكة الحديد، في بيان عاجل لها، إن عدم التزام قائدي المركبات المختلفة بالسرعة المقررة خلال الدخول على المزلقانات، يؤدي إلى نتائج وخيمة ومنها اقتحام بوابات المزلقانات مع حدوث تلفيات، إلى جانب حوادث القطارات التي تعرض حياتهم للخطر.

السكة الحديد: عدم التزام قائدي المركبات يؤدي إلى نتائج وخيمة

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أنها تواصل العمل على تطوير وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيًا، للحد من حوادث القطارات، مؤكدة أن عدم التزام سائقي المركبات بالقواعد المحددة للمرور، والتي يأتي من ضمنها السير في عكس الاتجاه خلال عبور المزلقانات يعرض حياتهم وسلامتهم للخطر لما يحدث نتيجة اصطدام القطارات بهم أثناء عبور المزلقانات.

السكة الحديد: نواصل العمل على تحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا لتقليل حوادث القطارات

ومن جهته، أكد المهندس مصطفي أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، لـ«الوطن»، أن حركة مسير القطارات منتظمة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، لافتا إلى أنه يجب على قائدي المركبات الالتزام الكامل بتعليمات المرور من على المزلقانات، لمنع وقوع حوادث القطارات.

وأوضح رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهيئة تقوم بتنفيذ مشروعات جبارة، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

يذكر أن اصطدم قطار المنصورة المطرية بجرار زراعي، أثناء عبوره من مزلقان غير مخصص للعبور ظهر اليوم الأربعاء، بناحية قرية كفر علام التابعة لمركز منية النصر، دون وقوع إصابات أو حدوث خسائر في الأرواح.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين قطار المنصورة المطرية، وجرار زراعي محمل ذرة صفراء.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين اصطدام مقدمة القطار بمقطورة جرار زراعي محمل بذرة صفراء، وذلك أثناء المرور من مزلقان غير معد للعبور، عقب خروح القطار من محطة كفر علام، وأدى ذلك إلى تحطم المقطورة وانقلابها على القضبان، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، ولكن أدى ذلك إلى تأخر تحرك القطار بعض الوقت.