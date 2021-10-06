إجراءات صارمة من «السكة الحديد» ضد كورونا مع بدء العام الدراسي الجديد

أكد المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهيئة أنهت جميع استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد، المنتظر أن يبدأ في 9 أكتوبر الجاري، من خلال تجهيز وصيانة القطارات، وتوفير التذاكر في منافذ بيعها، وتجهيز أخرى إضافية يدفع بها وقت الحاجة، علاوة على منع استقلال أى راكب للقطارات دون ارتداء الكمامة الطبية، أو تذكرة.

وشدد «أبو المكارم» على أنه جرى تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا؛ للحفاظ على أرواح الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

أبو المكارم: استعدينا لبدء العام الدراسي الجديد بصيانة وتجهيز القطارات

وقال رئيس هيئة السكة الحديد، في تصريحات لـ«الوطن»، إن جميع القطارات جاهزة تماما لجميع الرحلات على جميع خطوط السكك الحديدية، على الوجهين القبلى والبحري، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد.

ولفت المهندس مصطفى أبو المكارم، إلى أن جميع القطارات تعقم قبل وبعد انتهاء ساعات التشغيل؛ للوقاية من تفشي فيروس كورونا، لتوفير جميع الحماية والأمان للركاب، والحفاظ عليهم من خطر الإصابة بعدوى الفيروس.

أبو المكارم: غرامة فورية على المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطارات

ولفت «أبو المكارم»، إلى أنه ستوقع غرامات فورية على المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطارات، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد؛ إذ تصل إلى 50 جنيها «غرامة استقلال القطارات الروسية دون دفع قيمة التذكرة»، و40 جنيها «غرامة استقلال قطارات الـVIP دون دفع قيمة التذكرة»، و30 جنيها «غرامة استقلال القطارات المكيفة الدرجتين الأولى والثانية دون دفع قيمة التذكرة»، و20 جنيها «غرامة حال استقلال القطارات المميزة والمطورة (الدرجة الثالثة)، و15 جنيها «غرامة حال استقلال قطارات الضواحي»، و70 جنيها «غرامة على أي راكب يدخن داخل عربات القطارات».

وشدد رئيس هيئة السكة الحديد، على جميع العاملين بورش الصيانة بعدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد من حالته الفنية؛ للحفاظ على حركة مسير القطارات، وعدم حدوث أي معوقات تؤثر على سير التشغيل، منوها إلى أن الهيئة تسعى إلى تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.