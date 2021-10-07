مطربون يطرحون أغنياتهم في «نفس اليوم».. «حماقي» و«شاكر» ضمن القائمة

دخل العديد من المطربين إلى ساحة التنافس الغنائي اليوم، بسبب قيامهم بطرح أغنياتهم الجديدة في نفس اليوم، حيث أعلن كل منهم عن نزول أغنيته الجديدة بطريقته الخاصة، وذلك عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وفي سطور يستعرض «الوطن» أبرز هؤلاء المطربين.

محمد حماقي

أعلن لفنان محمد حماقي عن طرح ألبومه الغنائي الجديد «يا فاتني»، كاملاً أمس الأربعاء، وذلك عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات «اليوتيوب»، ومن أبرز الأسماء التي تعامل معها في هذا الألبوم أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، عزيز الشافعي، ومحمد عاطف.

وقبل طرحه لألبومه كاملاً، قدم «حماقي» لجمهوره أغنية «سنجل» باسم «ليلة العمر»، والتي حققت أكثر من مليون مشاهدة قبل أن تتخطى أسبوعا من طرحها.

هيثم شاكر

يطرح الفنان هيثم شاكر أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم «صاحب الجمال»، وذلك عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وتعد هذه الأغنية هي الخامسة له هذا العام.

ووضع هيثم شاكر خطة لأغنياته القادمة، وهي طرح أغنية سنجل كل فترة معينة، لتكون بدايته بأغنية «كنت غلطة»، التي أخذت شكل «الديو»، مع هيثم نبيل.

وكان هيثم شاكر قد طرح قبل أغنية «صاحب الجمال»، أغنية «مش عادية»، والتي تعد رابع أغانيه لهذا العام، وهي من كلمات أحمد حسن رؤول، وألحان أحمد زعيم.

أحمد ناصر

أطلق مغني الراب أحمد ناصر «الجوكر»، أغنيتين جديدتين له على منصة «يوتيوب»، لتكون أغنيته الأولى تحمل اسم «مش زي اللي حاسه»، والثانية بعنوان «تطلب أما تطلب»، والذي أعلن عنهما عن طريق خاصية «الاستوري»، عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».