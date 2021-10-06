تفاصيل مشاركة مصر في المعرض السياحي الدولي بباريس

تشارك وزارة السياحة والآثار، هذا العام، في المعرض السياحي الدولي «IFTM TOP RESA» في دورته الأربعين، والمٌقام حالياً بالعاصمة الفرنسية باريس، وتستمر فعالياته خلال الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر الجاري، ويعتبر من أهم المعارض المهنية السياحية التي تُقام سنوياً في فرنسا.

وتشارك الوزارة هذا العام بجناح تبلغ مساحته 90 مترا مربعا، بمشاركة عارضين يمثلون عدداً من شركات السياحة والفنادق المصرية، وشركة مصر للطيران، ووزارة البيئة.

تصميم الجناح المصري على الطابع الفرعوني

واتخذ الجناح المصري المُشارك في هذا المعرض الطابع الفرعوني في تصميمه، حيث صُمم على شكل صرح معبد، واحتوى جسم المعبد من الخارج علي صور مضيئة متنوعة عن مصر تعبر عن الحياة والجمال والتنوع الذي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، وإبراز لقطات تجمع ما بين السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية والأماكن الأثرية المختلفة.

ويضم الجناح مجموعة من شاشات العرض الكبيرة التي يتم من خلالها عرض مجموعة من الأفلام المختلفة، منها الافتتاحات الأثرية الأخيرة وبعض الأفلام التي أطلقتها الوزارة مؤخراً في إطار حملاتها الترويجية، كما يوجد هولوجرام لقناع الملك الشاب توت عنخ امون وكرسي العرش الخاص به، وذلك في إطار الترويج للمتحف المصري الكبير.

ويوجد بالجناح المصري داخل مبني المعبد حجرة لكبار الزوار «VIP»، وفي مقدمته مكتب للاستعلامات.