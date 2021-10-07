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حظك اليوم برج العذراء الخميس 7-10-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:01 ص | الخميس 07 أكتوبر 2021
أرشيفية

أرشيفية

مولود برج العذراء لديه حس مرهف، يتأثر بكلمات الأشخاص من حوله، كما أنه شخصية منظمة بشكل كبير، يسعى دائما أن تكون حياته منظمة، كما أنه يبتعد عن العشوائية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

القمر في منزل العمل يساعدك اليوم على التركيز في كل عمل تقوم به وتحرز تقدما سريعا.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

تمنحك الأفلاك طاقة وحيوية وقد يساعدك ذلك على إصلاح علاقة عاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة منة فضالي ويوافق تاريخ ميلادها 4 سبتمبر.

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