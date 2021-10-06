حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 6-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الجدي بأنه هادئ جداً، ويتابع كل ما يدور حوله من بعيد، كما يتجنب الدخول في المشاكل أو أي عراك، فضلا عن أنه يتأقلم مع ظروف حياته، مما يساعده على التكيف مع أي تركيبة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

يطالبك الفلك بالتأني وعدم المغامرة، وعليك أن تنظر أين تضع قدميك، ولا تتسرع في خياراتك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

الكواكب مجتمعة في وضع معاكس، وينصحك الفلك بأن تتوخى الحيطة والحذر.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة نجوى فؤاد، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يناير.