حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 6-10-2021 مهنيا وعاطفيا

تعتبر فتاة برج الحوت من الشخصيّات الملهمة للآخرين، وذلك يرجع إلى قدرتها على تفهّم الجميع، وهو ما يجعلها تتمتع بالصفات القيادية، وبذلك تكون نموذجًا يُتّبع من الأشخاص الذين حولها.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

القمر الجديد بمنزل المدخرات يمنحك يوما مناسبا للبيع والشراء وللتخطيط لمستقبلك، فقط انتبه لحقوقك وادرس جيدا قراراتك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

يمكنك اليوم أن تقترب بلطف ممن تحب واليوم مناسب لإصلاح علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.