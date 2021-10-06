حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 6-10-2021 مهنيا وعاطفيا

تسكن بداخل أنثى برج الدلو روح طفولية بريئة جدًا، لا تستطيع الكره أو كتم الحقد بداخلها، وتعامل من حولها بعفوية تامة، وهذا ما يسبب لها الكثير من الإحباط وخيبات الأمل، وتميل إلى الأجواء الهادئة والأشخاص الهادئين في التعامل.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

الشمس والقمر الجديد بمنزل الحظ يدفعانك لإظهار مواهب جديدة وتلمع كالذهب وتجذب الجميع.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

رغم الضغوط، تعدك الأفلاك بيوم حافل بالرومانسية واللقاءات العاطفية الحلوة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ياسمين صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير.