حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 6-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العذراء بكونه شخصية مرتبة ومنظمة، يحرص على الابتعاد عن الفوضى قدر الإمكان، كما أنه يمتلك شخصية ذات حس مرهف.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

القمر الجديد في منزلك الثاني واليوم غير مناسب للتسرع في قراراتك وعليك بالحفاظ على روح الحذر.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

تنصحك الأفلاك ألا تتخذ مواقف متسرعة كي لا تندم، وتأنّ في أقوالك وردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي ويوافق تاريخ ميلادها 25 أغسطس.