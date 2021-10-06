رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 6-10-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:15 ص | الأربعاء 06 أكتوبر 2021
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

يتميز مولود برج العذراء بكونه شخصية مرتبة ومنظمة، يحرص على الابتعاد عن الفوضى قدر الإمكان، كما أنه يمتلك شخصية ذات حس مرهف.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

القمر الجديد في منزلك الثاني واليوم غير مناسب للتسرع في قراراتك وعليك بالحفاظ على روح الحذر.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

تنصحك الأفلاك ألا تتخذ مواقف متسرعة كي لا تندم، وتأنّ في أقوالك وردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي ويوافق تاريخ ميلادها 25 أغسطس. 

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 5-10-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 5-10-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 5-10-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 5-10-2021 مهنيا وعاطفيا