ندوة بجامعة مطروح عن حرب أكتوبر نصر العزة والكرامة (صور)

نظمت جامعة مطروح، برئاسة الدكتور مصطفى النجار، اليوم الأربعاء، الموافق السادس من أكتوبر 2021، ندوة تحت عنوان «ثمانية وأربعون عاماً.. عزة كرامة تنمية»، في إطار احتفالات الجامعة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور محمود عباس، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين بالجامعة، ومدير التربية العسكرية بالجامعة، وذلك بمركز إعلام مطروح.

«النجار»: «روح أكتوبر تعيش بداخلنا»

وقال رئيس جامعة مطروح إن «روح أكتوبر تعيش بداخلنا ونستلهم منها أسمى المعانى والدروس»، معتبراً أن هذه الروح تمتد نحو الجمهورية الجديدة، ويجسدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال تحقيق الريادة لبلدنا الحبيب مصر، على كافة الأصعدة، من خلال المشروعات القومية، والتحول الرقمى، وبناء الإنسان، مضيفاً أن «جنودنا البواسل حققوا النصر العسكري، وانتقلوا لميادين أخرى لتحقيق نصر من نوع آخر، يهدف إلى الحفاظ على مكتسبات نصر أكتوبر، وتحقيق التنمية المستدامة».

رئيس جامعة مطروح: «مصر شامخة»

وأضاف رئيس الجامعة أن «مصر دائماً شامخة بشعبها الوطني الأبي وجيشها الباسل، ولن تكون هناك تنمية دون إعداد جيد»، داعياً الجميع إلى أن «يكون شعارنا هو الانتصار، وأن يكون أمامنا هدف موحد، نسعى جميعاًَ لتحقيقه»، مشيراً إلى أن الجامعة تستلهم روح أكتوبر، حتى تصبح جامعة رائدة، لها مكانتها التي تستحقها، وذلك في ظل «رؤية مصر 2030».

وأضاف أن الجامعة بطلابها والعاملين بها يتمسكون بثوابت النصر، ويصطفون خلف القيادة السياسية من أجل تحقيق ما يهدف إليه الوطن.

نصر أكتوبر.. عسكري معنوي اقتصادي

وأكد المشاركون في الندوة أن حرب أكتوبر تُعتبر أعظم حرب تحرير في العصر الحديث، قامت بتغيير خريطة الشرق الأوسط من حيث الاستراتيجيات العسكرية، وخطة الحرب، ومنظومة اتخاذ القرار والخداع العسكري، معتبرين أنه «نصر عسكري معنوي اقتصادي، جاء نتيجة الإيمان بالله والوحدة الوطنية»، مؤكداً أن «حرب البناء والمستقبل لا تقل أهمية عن الحرب العسكرية، ولن يحدث ذلك إلا عن طريق العلم والتكنولوجيا والتطلع للمستقبل، لنصل ببلدنا مصر لمستقبل آمن».

تحطيم الأسطورة التى لا تقهر

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح إن الجنود البواسل في حرب أكتوبر حطموا الأسطورة التي لا تُقهر، موضحاً أن الانتصار له أسبابه، التي تتمثل في الأخذ بالأسباب والتوكل على مسبب الأسباب، مؤكداً على أهمية اللُحمة الوطنية، وعدم التشرزم والتناحر.

تضامن عربي في حرب أكتوبر

وأشاد وكيل وزارة الأوقاف بمطروح بالتضامن العربي العظيم من شتى الدول العربية في حرب أكتوبر المجيدة، مضيفًا أن مصر هي حارسة الأوطان وحافظة الأديان، فهي الأرض التي تجلى الله عليها، وذُكرت في القرآن الكريم خمس مرات تصريحًا، ومرات لا تُحصى تلميحًا، مؤكدًا أن مصر هي الربوة العالية التي يستظل بها كل خائف، والتي حطمت الطغيان العالمي عبر التاريخ.

وأضاف الدكتور محمود عباس، خلال الندوة، أن نصر أكتوبر جاء ليجسد روح الوطنية والفداء وعلى الطلاب أن يتعلموا منها كثيراً.