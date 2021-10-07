جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب بذور الماريجوانا المخدرة

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك البريد برئاسة محمد محمود مدير عام جمارك البريد بالقاهرة، من ضبط محاولة تهريب عدد من بذور الماريجوانا المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات.

ضبط 100 بذرة مخدرة داخل سماعة

ففي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية بجمرك البريد برئاسة أحمد إسماعيل جويلي مدير الجمرك، اشتبه محمد أبوزيد مأمور التعريفة في مشمول البوليصة رقم RF066745720UA الواردة من أوكرانيا، حيث وجد بداخله سماعة مخفى بداخلها 100 بذرة يشتبه في كونها من البذور المخدرة.

وبالعرض على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع ميناء القاهره الجوي، أفادت بأن البذور هي بذور الماريجوانا المخدرة.

قررت هالة محمود، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط رقم 45 لسنة 2021، وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.

كان رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي تمكنوا من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة، أمس، ضد قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ضبط أجنبي بحوزته كميات من المواد المخدرة

ووفقاً لبيان أمس وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الطائرة الفرنسية القادمة من باريس، استوقف محمد محمود عمر مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر راكبا أجنبيا من أصل عربي أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، حيث قام عمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة بتكليف سامي نبيل سامي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 4 أكياس صغيرة بداخلهم نبات الماريجوانا بوزن 15 جراما تقريبا وواحد بار شيكولاته به مخدر الماريجوانا وواحد جهاز سيجارة إلكترونية به زيت من نفس المادة المخدرة، وواحد برطمان بداخله 12 من بذور الماريجوانا و2 علبة عدسات بداخلهما نبات المشروم المخدر وواحد كيس بداخله مادة THC المخدرة وأخيرا مطحنة خاصة بالمخدرات.