موعد الإعلان عن نتائج مسابقة «الجمارك» لتعيين 1000 موظف

قال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك المصرية، إن الشهر المقبل هو موعد الإعلان عن نتيجة مسابقة تعيين نحو 1000 موظف بالجمارك من الحاصلين على بكالوريوس التجارة شعبة محاسبة أو شعبة جمارك، بالإضافة إلى الحاصلين على ليسانس الحقوق، علاوة على الحاصلين على ليسانس الشريهة والقانون.

مصلحة الجمارك انتهت من مرحلة فرز أسماء المتقدمين للوظائف

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أن مصلحة الجمارك المصرية انتهت من مرحلة فرز أسماء المتقدمين لشغل 1000 وظيفة بالجمارك والتي تشمل فرز أسماء المتقدمين بمطابقة البيانات التي تم تسجيلها على الموقع الإلكتروني المخصص من قبل المصلحة للتقديم على الوظائف بالأوراق الرسمية المقدمة من المتقدمين بعد انتهاء مرحلة التقديم الإلكتروني في نهاية شهر أغسطس الماضي.

وأوضح المصدر أن المادة رقم 14 في القانون رقم 74 لسنة 2021 نصت على انتهاء عمليات تلقي طلبات التعيين بعد مرور شهر واحد من تاريخ الإعلان عن الوظائف في الجرائد الحكومية الرسمية، على أن تبدأ مرحلة الفرز في الشهر التالي ثم تبدأ المصلحة في إرسال الأسماء التي استوفت جميع الشروط واستيفاء تطابق البيانات والمعلومات مع الشهادات والوثائق الرسمية سيتم إرسال قائمة الأسماء الصحيحة إلى وزارة المالية لإجراء المقابلات الشخصية في الشهر التالي، متوقعاً الإعلان عن الأسماء الفائزة بمسابقة مصلحة الجمارك المصرية قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل.

في يوليو الماضي، أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن حاجتها إلى نحو 1000 موظف من حملة بكالوريوس التجارة من شعبتي (المحاسبة - الجمارك) بالإضافة إلى حملة ليسانس الحقوق بجانب حملة ليسانس شريعة القانون قبل أن تغلق باب التقديم على الموقع الإلكتروني في نهاية أغسطس الماضي.

واشترطت مصلحة الجمارك في المتقدم للوظيفة أن يكون مصرياً ولائق صحياً وطبياً وإلا يزيد سنه عن 29 عاما في تاريخ الإعلان، إلى جانب أن يكون حاصلا على تقدير عام جيد جدا على الأقل.